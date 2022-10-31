Москва, 31 октября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Киевские диверсанты не чувствуют огнестрельных ранений, поскольку находятся под воздействием сильных препаратов. Об этом 31 октября сообщил российский военнослужащий с позывным «Крым».

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По его словам, даже после прямых попаданий диверсанты ВСУ продолжали двигаться.

«То есть мы попадаем в них, а они двигаются, как зомби какие-то. Что-то они употребляют, под какими-то препаратами», ― предположил в интервью РИА Новости военнослужащий.

Он также отметил, что раненые боевики ВСУ продолжали идти дальше и улыбались.

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