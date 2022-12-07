* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Скандально известный телеканал «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), признанный в РФ иностранным агентом, похоже, не спасли реверансы в сторону Латвии и прочих русофобствующих стран — латвийские власти приняли решение аннулировать лицензию на вещание. Гендиректор Наталья Синдеева (лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на это заявила, что работа телеканала будет продолжена в YouTube и они будут получать «новую лицензию в другой стране». Уж не в Россию ли собрался вернуться телеканал? А что, действующее юрлицо, как оказалось, вполне себе живое и не ликвидировано. Подробности об активах гендиректора и её телеканала — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Российское телевидение

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале ранее отметила, что не выручили телеканал ни подписанные сотрудниками «бумажки о лояльности местным спецслужбам», ни увольнение ведущего Алексея Коростелёва, и добавила, что «предателей нигде не любят».

Вот, что написала о судьбе телеканала его руководитель Наталья Синдеева (лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в своём телеграм-канале: «Продолжим работать в YouTube. Выключимся из кабельных сетей на время. Потеряем деньги. Будем получать новую лицензию в другой стране».

И тут вспоминается высказывание министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, который заявил, что, по его мнению, телеканал «должен уехать работать в Россию, а вид на жительство [его сотрудников] должен быть аннулирован», добавив, что, по его данным, «процесс начался».

Цитата из видео «В гостях у Натальи Синдеевой» (лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Наталья Синдеева (лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

А ведь в этом что-то есть. Судите сами. Несмотря на всю критику позиции властей РФ, Синдеева (лицо, признанное в РФ иностранным агентом) продолжает владеть активами в России, в том числе не ликвидировала она и ООО «Телеканал Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Это юрлицо работает в России с 21 апреля 2008 года. Владелец 95% доли всё та же Синдеева (лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Ещё 5% доли у Веры Кричевской.

По данным базы «Контур. Фокус», численность сотрудников ООО — 132 человека. По итогам 2021 года юрлицо указало выручку в размере 395,9 млн рублей против 342,313 млн рублей. В 2021 году чистая прибыль составила 25,5 млн рублей (годом ранее — 13,6 млн рублей), но при этом собственный капитал имеет отрицательное значение — 706,4 млн рублей.

Каких-либо сведений о приостановке по счетам налогоплательщика нет, а это значит, что налоги ООО платит вовремя.

Кроме этого актива, у Синдеевой (лицо, признанное в РФ иностранным агентом) есть ещё три компании в России. Первый актив — это ООО «Москоу Диджитал Медиа» (иностранное СМИ, выполняющее функции иноагента), созданное в 2008 году для деятельности информационных агентств. Им руководит Александр Иванович Винокуров (не путать с Александром Семеновичем Винокуровым — зятем главы МИД РФ Сергея Лаврова). Винокурова в открытых данных называли супругом Синдеевой (лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Эта же фамилия упоминалась в качестве основателя банка «КИТ Финанс», попавшего в 2009 году под санацию. Причём санация шла со скандалом. Ещё в 2014 году газета «Известия» сообщала, что шесть лет назад, за год до санации, «совет директоров банка, гендиректором которого был Александр Винокуров, одобрил финансирование телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), возглавляемого его супругой Натальей Синдеевой (лицо, признанное в РФ иностранным агентом)».

Цитата из видео «Александр Винокуров о новых медиа в России» Александр Винокуров

В России также ей принадлежат 4% в рекламной компании «Нотпи», основными собственниками которой выступают Дмитрий Савицкий и Александр Дубровин, и 10% в ООО «Радиостанция «Серебряный дождь», созданном в 1993 году. Последним она владеет совместно всё с тем же Дубровиным и Джамилем Асфари. При этом в активе «Нотпи» — ООО «Медиа агентство «Серебряный дождь», а радиостанция имеет доли в четырёх юрлицах — двух нижегородских ООО «Серебряный дождь НН» (радиостанция) и ООО «Медиа агентство «Серебряный дождь НН», в ООО «Евроконнект» (Екатеринбург) и московском ООО «Серебряный дождь» (деятельность в области телевизионного вещания).

Ранее у Синдеевой (лицо, признанное в РФ иностранным агентом) была также доля в компании «Большой город» (сейчас основной вид — деятельность больничных организаций), но с апреля 2021 года её единственным владельцем является ООО «Группа Чайка», которой руководит уже известный нам Александр Иванович Винокуров. Владеет же активом на 86,4% доли Полина Юмашева, чьи данные совпадают с данными экс-супруги миллиардера Олега Дерипаски и дочери Валентина Юмашева — бывшего руководителя администрации президента Ельцина и мужа Татьяны Ельциной.

С конца марта 2022 года Винокуров ещё к тому же и владелец бывшего актива Юмашевой, издательской компании «Креатив Медиа» (в базе «Контур. Фокус» за ООО числится проект «сплетник. ру»).

Винокуров на сегодня владеет долями ещё в двух издательских компаниях — «Форвард Медиа Групп» и «Бюро 247» (с 2022 года — единственный владелец обоих ООО), и руководит одним в сфере IT — «Астра Хэлс Тек». Основным владельцем последней является компания Юмашевой.

Таким образом, как мы видим, Синдеева (лицо, признанное в РФ иностранным агентом) вполне успешно ведёт бизнес и в России. Никто активы не закрывал и не продавал. Запасной аэродром?

Справка: 7 декабря 2022 года стало известно, что Литва следом за Латвией прекратит вещание телеканала. Запрет вступит в силу с 8 декабря 2022 года.