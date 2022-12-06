Ввиду того, что вот уже несколько лет подряд у Министерства финансов РФ к новогодним праздникам остаются огромные средства, которые по каким-то странным причинам не удаётся израсходовать в течение календарного года, партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» предлагает в конце каждого года направлять эти неизрасходованные деньги на выплату 13-й пенсии. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) во главе с Сергеем Мироновым.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Как пояснил 6 декабря в своем телеграм-канале лидер партии СРЗП, речь идёт о триллионах рублей, и это те самые деньги, которые изначально были подробно расписаны по статьям федерального бюджета.

«Их нужно было направить на развитие экономики, промышленности, социальной сферы, но всякий раз чиновники оказываются настолько нерасторопны, что деньги в бюджет приходится возвращать. Чтобы справедливо и достойно распорядиться этими средствами, наша партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» предлагает в конце каждого года направлять неизрасходованные деньги на выплату 13-й пенсии. Перед новогодними праздниками люди потратят их на самое нужное, и в конечном итоге эти деньги будут работать на развитие российской экономики», — заявил парламентарий. По словам Миронова, предлагается в два раза увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет (сейчас — 80 лет).

Законопроект о тринадцатой пенсии комитет Госдумы по труду и соцполитике обсудит на своем заседании 7 декабря, сообщил глава профильного комитета Ярослав Нилов (ЛДПР).

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

«В своё время по прямому поручению Владимира Жириновского законопроект о предновогодней пенсии был фракцией ЛДПР разработан, внесён в Госдуму, прошёл предусмотренную регламентом процедуру рассылки и полностью готов к рассмотрению в ГД», — напомнил ранее Нилов в телеграм-канале.

Читайте также: Комитет Госдумы 7 декабря обсудит выплаты 13-й пенсии

Предложение фракции «Справедливая Россия — За правду» о введении в РФ 13-й пенсии — это прекрасная инициатива, но власти страны, скорее всего, не допустят ее реализации, считает доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. По его словам, сейчас политика государства направлена на максимальную экономию бюджетных средств.

«Государственным финансам сейчас не до повышения социальных выплат. Наоборот, речь идет о политике довольно жесткой экономии во имя военных действий. До тех пор пока в России продолжается нынешняя ситуация, все социальные инициативы — это не более чем попытка набрать политический капитал», — считает эксперт.

Читайте также: Властям РФ стало не до повышения социальных выплат — экономист

Читайте также: В Госдуме опасаются проблем с назначением пенсии для части граждан

Василий Иванов ИА REGNUM Нина Останина

Гораздо важнее 13-й пенсии глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) считает отмену пенсионной реформы:

«Любые деньги для пенсионеров не лишние. Так что предложение поддерживаю. Но гораздо важнее отменить людоедскую пенсионную реформу».

Читайте также: «Деньги не лишние»: в Госдуме поддержали 13-ю пенсию

Напомним, с аналогичной инициативой Сергей Миронов выступал и в декабре 2021 года.

«Предлагаю организовать ежегодные выплаты 13-й пенсии для всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости. 13-ю пенсию нужно выплачивать для борьбы с бедностью в стране. Пенсионеры являются самыми социально незащищёнными гражданами, и государство обязано оказывать им поддержку в виде дополнительных выплат», — пояснял в своем телеграм-канале Миронов.

Информация о разработке СРЗП законопроекта о регулярной выплате 13-й пенсии была обнародована в июле 2022 года. Тогда отмечалось, что на реализацию закона потребуется выделение 654,8 млрд рублей из федерального бюджета.

Читайте также: В Госдуму осенью будет внесён законопроект о выплатах 13-й пенсии

Если закон найдет поддержку, то пенсионерам, получающим страховую выплату по старости, будет выплачиваться 13-я пенсия — ежегодно в декабре.

Читайте также: Законопроект о регулярной выплате 13-й пенсии внесут в Госдуму