Решение британской газеты Financial Times присвоить Зеленскому звание «Человек года» раскритиковали читатели издания, 5 декабря передает корреспондент ИА REGNUM. Множество одобрений получил отклик о том, что несправедливо называть человеком года успешного клоуна с миллиардами долларов на счете в Швейцарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Напомним, звание «Человека года» Financial Times присуждает на протяжении уже более 50 лет. В 2021 году его получил американский предприниматель Илон Маск. С Зеленским его «роднит» описание заслуг.

«С состоянием в $250 млрд Маск считается самым богатым человеком в мире, хотя при этом он не владеет домом. (…) клоун, гений, циник, провидец, промышленник, шоумен, хамелеон… 2021 год стал годом Илона Маска», — говорилось в статье Time.

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Клоуном Зеленского назвал недавно политолог Владимир Корнилов. Когда в конце ноября 2022 года на первой полосе Financial Times вышло интервью с Зеленским, в котором он рассказывает: «Атаки против гражданской инфраструктуры демонстрируют, что Москва не намерена вести переговоры об окончании войны», Корнилов написал в своем телеграм-канале: «Этот злой клоун уже забыл, что он сам себе запретил подобные переговоры указом? Кстати, газета пишет, что брала интервью в офисе Зеленского, где на тот момент отключили воду».

President.gov.ua Владимир Зеленский

Ранее о забавном качестве Зеленского упомянул председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев:

«Главный украинский клоун предложил «призвать к ответственности всё население России». Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть ещё вопросы о природе украинской власти?»

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Тем временем старениями британских читателей Financial Times Зеленского уже называют «манипулятором года».

«Зеленский — это человек, оскорбляющий и требующий, не жалеющий свой народ и наживающийся на войне», — отметил пользователь соцсети под статьей издания. Другой считает, что звание «Человек года» дано Зеленскому в качестве приза за преданное служение НАТО.

Простой народ Украины тоже стал публично критиковать Зеленского за вранье и называть колуном.

«Жена ходила за него голосовать, думали, молодой парень, хороший, а оказалось — клоун пузатый! Цены на все поднимал и одно кричал: «надо вступить в НАТО, в Европу», — поделился своим отношением эвакуированный из Харьковской области Иван Владимирович. Он также рассказал, что его село регулярно обстреливали со стороны Украины — жители оставались без воды, света и газа на длительные промежутки времени.

(сс) Пресс-служба президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский и глава НАТО Йенс Столтенберг

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года Зеленский был признан «Человеком года» по версии американского журнала Time.

В декабре 2022 года тоже самое сделала британская газета Financial Times. Присваивая Владимиру Зеленскому звание «человек года», издание решило, что именно украинский президент стал «флагманом демократического мира в глобальной борьбе с авторитаризмом, которая может определить ход этого века».

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