Москва, 9 августа, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Призывы украинского лидера Владимира Зеленского к странам Запада закрыть въезд для всех граждан России из-за якобы их общей ответственности за спецоперацию Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины прокомментировал 9 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

«Главный украинский клоун предложил «призвать к ответственности всё население России», — отметил он в своём сообщении.

Также Медведев напомнил, что последний раз такого рода идеи в отношении целого народа пытался реализовать лидер нацистской Германии Адольф Гитлер во время Второй мировой войны.

«Есть ещё вопросы о природе украинской власти?» — добавил зампред Совбеза России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны Запада на один год закрыть въезд всем гражданам России.