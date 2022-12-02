* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В Донецке за военные преступления будут осуждены около 70 военнослужащих ВСУ и батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 2 декабря правоохранительные органы.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Всего с начала сентября 2022 года, по данным СК РФ, в различные российские СИЗО доставили 402 боевика националистической группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Следователи проводят расследование 112 уголовных дел. Среди подозреваемых — командир батальона морской пехоты ВСУ Николай Бирюков, который отдавал войскам приказ стрелять на поражение по любым целям, в том числе гражданским, а также его подчинённый Николай Олексенко, убивший мирного жителя, ехавшего на велосипеде.

В рамках расследования, которое провела с коллегами блогер, общественный деятель (Германия) Алина Липп, довелось пообщаться в пациентами Мариупольской больницы, которые рассказали о зверствах нацбригады.

«По словам большинства свидетелей, у найденных трупов были связаны руки. Кроме того, военные нам рассказали, что больница была пунктом, где собирались люди, чтобы эвакуироваться, но потом пришел «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), представители которого стали всех загонять в подвал, даже раненых.

В итоге многие из них умерли, потому что им не была оказана медицинская помощь. Азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застрелили последнего врача, который оставался на территории этой больницы. Мы снимали всё это, и четко было видно, что у всех жертв действительно были связаны руки», — поделилась Алина Липп.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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«Самая страшная пыточная современности находилась в Мариуполе, а боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дали ей необычное название «Библиотека». Людей, которые подвергались там самым изощрённым мучениям и казням, нацисты называли «книгами», — напомнил директор Фонда «Историческая память», ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН Александр Дюков.

Многочисленные свидетельства преступлений были оставлены без внимания со стороны «коллективного Запада», во всём активно поддерживающего Киев. Подобное одобрение со стороны американских и европейских кураторов делает их соучастниками того, что творят пестуемые ими украинские неонацисты, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, речь идет не только о бойцах «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикальных организаций, но и о военнослужащих вооруженных сил Украины, выполняющих официальные приказы своих командиров.

«Их приверженность неонацистской идеологии и воплощение её принципов на практике убедительно доказывают преступную суть существующего на Украине режима», — заявила Захарова.

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Только в октябре 2022 года в комиссии СПЧ ООН признали, что украинские боевики совершили по меньшей мере два военных преступления: первое из них — в Дмитровке Киевской области, а второе — в Малой Рогане Харьковской области, где в пытках и казнях участвовали боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Оба случая датируются мартом 2022 года.

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В частности, в докладе указывается, что украинские военные пытали и убивали захваченных в плен русских солдат, а это является военным преступлением — после их сдачи бойцы получили статус военнопленных и должны были быть защищены в соответствии с международными гуманитарными актами.

«На видео видны другие неподвижные солдаты российских Вооруженных сил поблизости, в том числе один со связанными за спиной руками и очевидной раной на голове, что позволяет предположить, что он, скорее всего, был казнен», — сказано в докладе.

В реальности зверств, которые совершают украинские боевики и нацбатальоны, гораздо больше, просто многие из них не попадают на камеру или не просачиваются в интернет.

Напомним, всего с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода. 20 мая 2022 года сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее отмечал, что решать вопрос о будущем украинских военных, которые попали в плен, должно руководство Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

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