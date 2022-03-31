* «Азова" — запрещённая в России организация

Мариуполь, ДНР, , 17:41 — REGNUM Боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выпускали людей из города Мариуполя (ДНР), прикрывались ими. Об этом рассказали взятые в ходе спецопрации в плен украинские военные. Видео опубликовано 31 марта в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Национализм на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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На видео — шесть человек со связанными руками. Их взяли в плен в боях по освобождению Мариуполя. Они заявили, что с ними в плену обращаются хорошо. Каждый из них заявил, что сожалеет о своём участии в войне со своим народом.

«Бандеровцы — сволочи, разрушают мою страну, издеваются над людьми — над женщинами, над детьми», — сообщил пленный десантник. По его словам, бандеровцы «держат людей и не выпускают».

Другой пленный заявил, что украинское руководство и «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) издеваются над людьми.

Поенный Александр, уроженец Мариуполя, назвал происходящее на Украине фашизмом, который происходит по вине украинского руководства.

Морпех Валерий, житель Мариуполя, заявил об украинских боевиках следующее:

«Это не люди, это звери, они разрушают мой дом, мою семью, нашу Украину. За кого мы воюем? И против кого? Против своих братьев».

По словам другого пленного, президент Украины Владимир Зеленский и его приспешники привели страну к краху. Что касается «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Айдара» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он рассказал следующее:

«Я видел то, что они никуда не выпускают. То есть если выезжаешь, тебя обязательно убьют. Я видел, как расстреляли машину».

Ещё один пленный рассказал, что видел, как украинские военные «расстреливали дома, многоэтажки»:

«Подъезжала БМП или танк и именно обстреливали — чтобы загорелись дома и квартиры, и это всё выгорало. И обвиняют российскую сторону, что это они обстреливали»

Бандеровцам он передал, чтобы они «убирались с нашей земли».

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