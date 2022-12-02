В Америке вновь заговорили о возможности переговоров с Россией по украинскому вопросу. Президент Джо Байден на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном 1 декабря заявил о том, что не исключает личного диалога с российским президентом Владимиром Путиным, «если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец войне». Обязательное условие — консультации с союзниками Америки по НАТО. В свою очередь, президент Франции вновь подтвердил намерение продолжать переговоры с Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Байден

Кроме того, главы двух стран подготовили совместные заявления относительно помощи Украине — Франция и США намерены активизировать поставки систем ПВО и оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы киевского режима.

О планах Соединённых Штатов и европейских стран по завершению кризиса на территории Украины рассказал 1 декабря экс-глава американского ЦРУ генерал Дэвид Петреус.

«Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров. <…> Однако ни [президент России] Владимир Путин, ни [глава режима Киева] Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент», — рассказал он немецкой газете Tagesspiegel.

Kuhlmann Экс-глава американского ЦРУ генерал Дэвид Петреус

Читайте также: Бывший глава ЦРУ рассказал о планах Запада на конец кризиса на Украине

Своего рода дорожную карту разрешения украинского конфликта обозначил заместитель директора Института глобальных проблем управления Шанхайской академии международных исследований Чжао Лун. По мнению китайского аналитика, призыв к скорейшему возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной стал едва ли не главным международным императивом.

«США оказывают давление на Киев, с тем чтобы он открыл окно для мирных переговоров с Россией. Президент Франции Макрон призвал сделать всё, чтобы Киев и Москва вернулись за стол переговоров. Канцлер Германии Шольц заявил, что продолжит диалог с президентом России Путиным в поисках решения украинского кризиса. Однако ряд таких «посредников» надеется, что конфликт затянется и они смогут использовать его для подавления конкурентов и получения выгоды. А часть политиков использует это как способ накопления политического капитала», — отмечает Чжао Лун.

Цитата из видео Народной милиции ДНР Последствия обстрела украинскими боевиками Донецка. Ноябрь 2022 года

По его мнению, сломать упомянутую тенденцию помогут настойчивые и пошаговые усилия.

«Необходимо избегать формализма и политических манипуляций. Важно создать соответствующую атмосферу. Переговоры — это искусство взаимных компромиссов. Хотя ни Россия, ни Украина на данном этапе не готовы идти на уступки, всё же можно попытаться продемонстрировать намерение возобновить переговоры за счет таких мер, как расширение масштабов обмена пленными и контроль за интенсивностью ударов.

В то же время заинтересованные стороны должны стать эффективными миротворцами и посредниками, формируя возможности для диалога в любой форме. Одновременно необходимо способствовать диалогу между Россией и НАТО по вопросу о европейской безопасности, а также добиваться прогресса в ходе российско-американских консультаций по контролю за вооружениями», — говорится в статье, опубликованной газетой «Хуаньцю шибао».

По мнению китайского аналитика, в долгосрочной перспективе затянувшийся и расширяющийся конфликт не отвечает интересам ни одной из сторон, в то время как неправильное отношение к происходящему и, образно говоря, наблюдение за пожаром или, того хуже, подливание масла в огонь приведет лишь к сужению окна для переговоров и усилит антагонизм.

Администрации США следует внять призыву российского президента Владимира Путина и начать переговоры с Москвой, призывает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

По его словам, вопиюще очевидной стала необходимость больших дипломатических усилий между Россией и США. Её следует сосредоточить на «предотвращении катастрофического сценария между двумя странами».

Читайте также: В США настаивают на переговорах Байдена с Москвой

Как сообщало ИА REGNUM, двусторонние переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джозефом Байденом впервые состоялись в формате телемоста 7 декабря 2021 года. Разговор длился два часа и пять минут. Байден тогда выразил надежду на личную встречу в будущем.

Официальное интернет-представительство президента России В ходе встречи с Джозефом Байденом (в режиме видеоконференции). 7 декабря 2021 год

Читайте также: Путин и Байден закончили двухчасовой разговор

Читайте также: За полтора часа беседы с Путиным не было ни одного кадра из Белого дома

Читайте также: Байден назвал обязательное условие для возможных переговоров с Путиным