Вашингтон, 1 декабря, 2022, 09:57 — ИА Регнум. О планах Соединённых Штатов и европейских стран по завершению кризиса на территории Украины рассказал 1 декабря экс-глава американского ЦРУ генерал Дэвид Петреус немецкой газете Tagesspiegel.

U.S. Army Дэвид Петреус

В публикации издания отмечается, что бывший глава ЦРУ скептически относится к заявлениям о необходимости победы киевского режима «любой ценой».

«Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров. <…> Однако ни (президент России) Владимир Путин, ни (глава режима Киева) Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент. <…>», — сказал он.

Также Петреус уточнил, что в этот момент руководство США, ЕС, Великобритании и других стран, по его мнению, начнут работать с Киевом и Россией над созданием и реализацией решения этого кризиса.

В то же время экс-глава ЦРУ указал, что западные страны продолжат поддержку киевского режима в военной и в финансовой сферах, и добавил, что экономическое давление Запада на Россию также может продолжиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что решение кризиса на Украине политическим путём в наибольшей степени является отвечающим интересам Европы.