В Киеве сообщили об ограничении электроэнергии для промпредприятий б. УССР
Ограничение электроснабжения начато на промышленных предприятиях во всех оккупированных преступным режимом Киева областях на территории б. УССР. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба энергетической компании «Укрэнерго» в своём телеграм-канале.
Число погибших при обстреле автомобиля в Херсонской области выросло до двух
Число погибших при обстреле автомобиля киевскими диверсантами в Херсонской области увеличилось до двух, сообщили 25 октября в региональном минздраве.
На севере Луганской Народной Республики (ЛНР) в результате повреждений на линии наблюдаются перебои с мобильной связью. Об этом 25 октября рассказали журналистам в пресс-службе мобильного оператора МКС.
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Крупнейшая депутатская группа Народного собрания (парламента) Болгарии — ГЕРБ-СДС инициировала рассмотрение вопроса о выделении киевскому режиму военной помощи в виде летального оружия и современной техники. Об этом 25 октября сообщает софийская газета «Факты».
Читайте подробнее: Парламент Болгарии рассмотрит вопрос о выделении Киеву военной помощи
Во Львовской области начались веерные отключения электричества
На территории Львовской области, захваченной нацистским режимом Киева, начались веерные отключения электроэнергии. Об этом 25 октября сообщают киевские СМИ.
Обмен арестованного руководителя запорожского предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, которого Киев обвиняет в «коллаборационизме», на пленных боевиков ВСУ не исключён. Такое мнение 25 октября высказал советник руководителя офиса главы киевского террористического режима Михаил Подоляк в эфире телеканала «Настоящее время» (признан в РФ СМИ-иноагентом).
Подробности в материале: В Киеве допустили обмен главы компании «Мотор Сич» на пленных боевиков ВСУ
Большое количество военной техники, использовавшейся киевским режимом, уничтожено на подступах к Херсонской области. Об этом в телеграм-канале 25 октября сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.
Читайте подробнее: От австралийской до немецкой — под Херсоном уничтожили военную технику ВСУ
Для продвижения процесса урегулирования на территории б. УССР нужно, чтобы США начали участвовать в переговорах по этому вопросу. Об этом 25 октября заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе общения с журналистами в самолёте на обратном пути из Ватикана во Францию, его слова приводит журнал Point.
Читайте подробнее: Макрон призвал США к переговорам по урегулированию на территории б. УССР