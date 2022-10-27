Заявление премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина о том, что, по прогнозу Министерства экономического развития РФ, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5 процента, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 27 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

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"Ну после объявления мобилизации работодатели начали прибавлять людям зарплаты, чтобы те не разъезжались. Наверное, прогнозы недалеки от правды», — считает Владимир С.

Многие пользователи уверены, что экономическое состояние российского государства нельзя назвать кризисным. Мы отлично держим санкционный удар Запада и успешно справляемся с поддержкой специальной военной операции. Тем не менее ряд граждан уверен, что на самом деле ситуация с зарплатами в России далека от того, что рисуют экономисты при власти.

«В реальности доходы населения России падают. Рост инфляции и безработицы. Число проживающих за чертой бедности растёт», — поделилась своим мнением Алёна М.

«Доходы у один растут, а у других падают. У «айтишников» растут зарплаты, а у простых рабочих зарплаты съедает инфляция. Впрочем, как и всегда», — отметил Арсений Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что на фоне происходящего в мире бедные ещё больше беднеют, а богатые ещё больше богатеют. Российская Федерация здесь не исключение.

«В провинции средние зарплаты — 20 косарей и уже не растут лет пять. Но у чиновников и депутатов, которые получают по 400 косарей, давя на кнопки, видать, другая информация», — считает Сергей Ч.

ИА REGNUM Цены на картофель

Часть людей полагает, что было бы более справедливым, если среднемесячную зарплату считали для отдельных категорий граждан, чтобы не смешивать зарплаты топ-менеджеров с той получкой, которой довольствуется простой рабочий класс.

«Чтоб получать такую среднюю зарплату в месяц у одних должно быть тысяч 20, у других более ста, а у третьих вообще астрономическая — вот и получается среднестатистическое чудо. Так вот, выводить среднюю зарплату нужно для трёх категорий отдельно, нечего плюсовать копейки простых рабочих к барышам депутатов и олигархов», — пишет Татьяна В.

Нашлись и те, кто отмечает, что спецоперация поделила историю России на до и после, а значит, жить прошлыми категориями опасно.

«В военное время глупо делать какие-либо прогнозы. Сегодня ситуация складывается одним образом, а завтра уже совершенно иным», — указывает Никита У.

«России нужна чёткая экономическая политика, основанная на новом стратегическом политическом курсе нашего государства. Мы до сих пор живём прошлой жизнью. На местах все те чиновники, которые связывали своё будущее с Западом. У нас теперь война, а агенты влияния врага находятся прямо в руководстве нашей страны. Если не успеть это изменить, мы рухнем. А чиновники будут рисовать красивые циферки в своей статистике», — подметил Марат П.

Напомним, 26 октября премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил на заседании правительства о том, что, по прогнозу Министерства экономического развития РФ, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5 процента.