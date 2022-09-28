Владивосток, , 10:29 — REGNUM Повышение цен на товары в магазинах военной экипировки стало отдельной темой встречи губернатора Приморья Олега Кожемяко и замруководителя Федеральной антимонопольной службы России Сергея Пузыревского.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Считаю недопустимым резкое повышение цен на спецснаряжение для наших военнослужащих! В нынешних условиях спекуляция на товарах, необходимых для участников боевых действий — это не просто нарушение правил торговли. Обратился к Сергею Пузыревскому с просьбой разобраться в этом вопросе на федеральном уровне», — сообщил в своём телеграм-канале Олег Кожемяко.

Глава добавил, что встречался с владельцами магазинов снаряжения.

«Пустая аптечка стоила 300 рублей, стала стоить 3 тыс. тысячи, подсумок для сброса пустых магазинов стоил 400 рублей, сейчас тоже 3 тыс. тысячи. Магазины говорят, что это поставщики. Здесь необходимо проследить цепочку и определить на основании каких доводов у них выросли цены на порядок. Это сейчас очень важно сегодня, когда формируются наши отряды», — сказал Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Амурской области жалуются на резкий рост цен на товары в военных магазинах. В торговых точках пытаются как можно больше заработать на обмундировании и снаряжении, необходимом мобилизованным.