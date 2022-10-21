Сеть: «А отвечать придется». Зеленский: Киев «не заказывал» теракт на мосту
Владимир Зеленский заявил, что, насколько ему известно, киевский режим не является заказчиком теракта на Крымском мосту. Соответствующее заявление он сделал в интервью канадскому телеканалу CTV.
«Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», — сказал он.
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Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что киевский режим является исполнителем, а не заказчиком.
«Не заказывали, а исполнили!» — отреагировал Егор.
«Просто ему забыли доложить», — шутит Елена.
«Насколько мне известно», хозяева уже даже не удосуживаются ставить в известность», — смеется Evgeniya.
«То, что он заказывал, ещё не привезли, видимо», — шутит Ksyuha, вероятно подразумевая наркотические вещества.
«Как два дня от радости скакать, так «это мы», «мы крутые», «мы ждали, мечтали, мы счастливы». А как ответ прилетел, так «мы не заказывали»… Жрите теперь», — отреагировала Анна.
«Американцы заказали, а мы выполнили», — ответила от лица киевского режима Катерина.
«Не опоздал с заявлением?» — задалась вопросом Mariya.
«Так он и не является заказчиком. Это США и Великобритания», — пишет Юлия.
«Хоть не соврал, исполнители — не заказчики», — добавила Наталья.
«Как же людей портят наркотики», — не выдержала Liya R.
«Заказчиком были США, а [представители киевского режима] — исполнителями и, как им тогда казалось, выгодоприобретателями. Теперь им так уже не кажется», — с сарказмом добавил Серега.
«Поздняк метаться, когда печень (энергетика) отвалилась», — прокомментировал Vениаминыч Z.
«Заднюю включили, а как вся страна «скакала» и радовалась!» — написал Вячеслав З.
«Так он прав, заказчики на другом континенте», — отметила Anna T.
«Так и свет, значит, не мы вырубили», — комментирует ANNA.
«Ну тогда Россия не является заказчиком ракет и «Герани» над Киевом», — добавил Nikolay F.
«А уже как-то всё равно, кто заказчик. Надо с этой страной-ошибкой заканчивать», — призвала Наталья.
«Зеля… это же твой подчинённый на весь мир прокричал, что это ваших рук дело. Отвечать придется по-взрослому», — подытожил Андрей.
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