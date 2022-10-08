8 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление представителя киевского режима Михаила Подоляка, прокомментировавшего теракт на Крымском мосту. По словам Подоляка, «всё незаконное должно быть разрушено», а «украденное» — возвращено Киеву.

Мирослава Романенко, , 14:02 — REGNUM Представитель киевского режима Михаил Подоляк прокомментировал теракт на Крымском мосту.

Киевский террористический режим Иван Шилов © ИА REGNUM

«Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, всё украденное должно быть возвращено [киевскому режиму]», — написал он в своем микроблоге в Twitter, добавив, что все «оккупированное Россией» надо уничтожить.

Заявление Подоляка обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что киевский режим умеет только разрушать, на созидание в Киеве не способны. Иные добавили, что незаконным является киевский режим, который до сих пор пользуется наследием СССР, которого, по мнению участников обсуждения, Киев нужно лишить. Другие добавили, что киевский режим должен прекратить свое существование. Встречались и те, кто считает, что без участия США тут не обошлось.

«Незаконный [киевский режим] должен быть разрушен…» — призвал Алексей Z.

«Всё переданное [УССР] Лениным и Хрущевым, всё должно быть возвращено», — считает Александр В.

«Крейсер [«Москва»], газопроводы, мост, что ещё надо?» — не понимает Ильдар.

«А мы уже 7 месяцев сопли жуём, играя в гуманистов, не понимая, что идёт война на уничтожение России», — отреагировал Abay.

«Что ещё надо? [Киевский режим] — государство-террорист! А с террористами переговоров не ведут! А то Матвиенко собралась договариваться», — отметила Екатерина.

«Они такие смелые, взрывают всё потому, что не думают о будущем. У них его нет», — отреагировала Анна.

Теракт на Крымском мосту Цитата из видео: «ЧП на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия

«Неужели без приказа от своих хозяев всё сделали? Странно. Кажется, американцы и тут поработали», — написала Lidiya.

«Твари. Они хоть немного понимают, что ЛЮДИ там хотят жить с Россией и это их право?! И живут уже почти девять лет так!» — подчеркнула Irina B.

«Кроме как уничтожать, эти люди что-нибудь умеют? Уроды», — не выдержал Слон Синий.

«Ну вот, и не нужно всяких чрезвычайных комиссий по расследованию. Ну разве что технические детали уточнить. А так — виновник признался…» — пишет Zariana R.

«Может пора уже газопровод уничтожить? Какого мы им платим за транзит по три миллиарда?» — не понимает Lavanda.

«Всё, возможность была, мотив был, явка с повинной есть, координаты центров [принятия решений] есть. ЧТО ЕЩЕ НУЖНО?!» — задалась вопросом Софья С.

«Правильно, ломать-то не строить… Что [киевский режим] делал для Крыма?.. Ничего… А когда [Крым] домой вернулся и порядок стали наводит, так злость взяла…» — прокомментировала PoborNata.

«[Ударьте] тогда по всем мостам и заводам [на территории б. УССР], незаконно оккупировавшей советское наследие», — не выдержала Galina J.

«Кроме уничтожения ничего не могут. Что ж не созидали когда Крым был [под контролем Киева]? Глядишь бы и жили нормально. Но нет, только рушить и ломать», — добавила Марина Р.

«Незаконна нацистская киевская хунта», — комментирует Виктория А.

«Страна, которая не смогла за время своей «независимости» достроить мост в столице, устраивая такие теракты, в случае ответки рискует потерять транспортное сообщение между правым и левым берегами Днепра навсегда», — написал Виктор.

«Всё незаконно построенное должно быть разрушено»… Тогда почему до сих пор стоит ДнепроГЭС, мосты и ж/д, которыми незаконно пользуются [киевские] фашисты, присвоившие себе наследие коммунистов?» — подытожила Лидия С.