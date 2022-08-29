Берлин, , 13:28 — REGNUM Уже в ближайшее время Германия направит в Киев новое современное оружие. Об этом в ходе выступления в Карловом университете в Праге заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Олаф Шольц в Бундестаге bundesregierung.de

«В ближайшие недели и месяцы [бывш. УССР] получит от нас новое современное оружие: ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники», — уточнил федеральный канцлер.

Он подчеркнул, что Берлин нацелен на то, чтобы киевский режим мог «защищать себя на протяжении длительного времени».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия начала наблюдать «абсолютный дефицит оружия» в своих собственных арсеналах, поэтому не может поставлять его киевскому режиму в больших количествах. Она также добавила, что «никто не знает», сможет ли Киев выйти победителем в конфликте, однако, по её словам, западные союзники «сделают для этого всё».

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