Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что происходящее сегодня на территории бывшей УССР — «малоприятно», но дальше, ничего не предприняв, мы получили бы «всё то же самое, только в худших для нас условиях», поэтому Россия действует правильно и своевременно, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"Поддерживаю Владимира Владимировича! Всё точно и своевременно! На данный момент армия России достойно сражается с террористами. За что каждому военнослужащему РФ моё уважение и огромное спасибо!» — написала Ирина П.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением российского президента, поскольку спецоперация выявила колоссальную угрозу для нашего Отечества. Все те нацисты, с которыми сражаются наши воины на территории бывшей УССР, могли бы терроризировать население Российской Федерации.

«Армия РФ занимает второе место по всей планете, но опыт на [территории бывш. УССР] показал, что мы всё-таки первая армия. Расправляемся с натовским оружием и натовскими наёмниками на раз-два!» — отметил Савва М.

«Да тут нет никаких сомнений в правильности действий. Любой нормальный человек в курсе, что было с Донбассом все эти восемь лет», — отметила Света Л.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

Некоторые комментаторы отмечают, что оправдываться российскому руководству нет нужды, поскольку Соединённые Штаты Америки нарушают мировое законодательство, вторгаются в чужие страны и уничтожают целые народы. На фоне такого монстра Россия не может быть империей зла по определению.

«Собственно, всё было сделано в пределах мировых законов. Россия нигде ничего не нарушала. Американцы, к примеру, вообще по беспределу поступают, и ничего, никто особо не возбухает», — указывает Владислав К.

Часть людей полагает, что реакция на угрозу действительно была правильной и своевременной, но не замечать, что всё у российского руководство пошло не по изначальному плану, попросту невозможно.

«Может быть, оно всё и делается правильно, но уже давно не по первоначальному плану. Лично моё мнение: многие в правительстве сидят не на своем месте. Оттого столько всяких «косяков» и несостыковок происходит. Ну и не отменяем факта коррумпированности некоторых лиц, по чьей вине в принципе все планы могут срываться», — написал Стас М.

Нашлись и те, кто отмечают, что угроза для России исходит не только извне, но и изнутри, поскольку в руководстве нашего государства засело множество казнокрадов, готовых продать всё что угодно, а также банальных предателей, работающих в интересах своего западного хозяина.

«Правда на нашей стороне, вот только кто во власти сидит? Путин своё окружение чистил? Его разве не ввели в заблуждение, что с Западом можно договориться? Разве не было плана по молниеносному захвату Киева, мол, нас там ждут? Оказалось, что нас обманули. Оказалось, что Россия была не готова к такому повороту событий. Слава Богу, что Путин сумел разрулить этот балаган, но всё ещё не до конца!» — поделился свои мнением Виталий С.

Напомним, 14 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан о том, что происходящее сегодня на территории бывшей УССР — «малоприятно», но дальше, ничего не предприняв, мы получили бы «всё то же самое, только в худших для нас условиях», поэтому Россия действует правильно и своевременно.