5 Октября
 
9:12

В Самарской области создают социальные паспорта семей мобилизованных

Социальный паспорт каждой семьи военнослужащего формируют в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров во время общения с мобилизованными гражданами в войсковой части Тольятти.

Сообщается, что он прибыл для того, чтобы обсудить все вопросы, которые интересуют мобилизованных, оценить условия их быта, питание, определиться по каким направлениям требуется поддержка властей области.

8:57

В Приморье пройдёт благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО

В Находке 8 октября состоится благотворительный концерт «Своих не бросаем» в поддержку мобилизованных, сообщили в Общественной палате Приморского края.