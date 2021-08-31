Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране в свете угрозы со стороны Запада и киевского неонацистского режима. По его словам, такой шаг необходим «для защиты нашей Родины, её суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобождённых территориях».

В рамках частичной мобилизации в России призыву подлежат преимущественно лица, проходившие службу в ВС РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

В регионах уже начали объявлять о мерах помощи семьям граждан, мобилизованных в рамках решения Верховного главнокомандующего. Также главы субъектов РФ начали разбираться в случаях незаконного призыва лиц, не проходящих по состоянию здоровья и другим пунктам, и возвращать их домой.

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