5 Октября
9:12
В Самарской области создают социальные паспорта семей мобилизованных
Социальный паспорт каждой семьи военнослужащего формируют в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров во время общения с мобилизованными гражданами в войсковой части Тольятти.
Сообщается, что он прибыл для того, чтобы обсудить все вопросы, которые интересуют мобилизованных, оценить условия их быта, питание, определиться по каким направлениям требуется поддержка властей области.
8:57
В Приморье пройдёт благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО
В Находке 8 октября состоится благотворительный концерт «Своих не бросаем» в поддержку мобилизованных, сообщили в Общественной палате Приморского края.