Глава компании SpaceX американский предприниматель Илон Маск заявил, что внял рекомендациям бывшего посла киевского режима в Германии Андрея Мельника, который ранее обматерил Маска. Так американский мультимиллиардер прокомментировал информацию о том, что компания SpaceX больше не намерена оплачивать для Киева интернет Starlink. Об этом Маск написал 14 октября на своей странице в одной из социальных сетей.

(сс) jdlasica Илон Маск

Напомним, ранее Маск в своем микроблоге в Twitter изложил свое видение разрешения конфликта на территории бывш. УССР, в ответ на предложение американского бизнесмена Мельник в нецензурной форме послал Маска.

Позже журналист Kyiv Post указал на то, что решение американского бизнесмена перестать оплачивать киевскому режиму интернет Starlink появилось спустя несколько дней после выходки Мельника.

«Мы всего лишь следуем его совету», — ответил Маск журналисту Kyiv Post.

Заявление Маска обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения восприняли комментарий Маска как ожидаемый результат нападок представителей киевского режима на бизнесмена. Иные считают, что причина отказа оплачивать услуги интернета всё же в другом (например, финансовая), а это просто повод. Встречались и те, кто отметил, что это «жест для демократов» перед выборами в Конгресс США, ведь если сейчас Пентагон согласится платить за услуги интернета Starlink, то возмутятся американские граждане.

«Когда дипломатами становятся гопники…» — прокомментировала Elizaveta.

«Свой дурак хуже врага», — добавила Ирина.

«Верной дорогой идете, [представители киевского режима]! Продолжайте», — с сарказмом добавила Светлана 34.

«Мельник — агент Кремля», — иронизирует mexaniks.

«Молодец, Маск, что, он себя на помойке нашёл? Какие-то упоротые… будут [рты] свои открывать, а он проглатывать это? Ха, нет», — отреагировала Ксю.

МЗС України Андрей Мельник

«Не надо искать «перемогу» (победу. — М. Р.) там, где ее нет… Для Илона это просто бизнес, и всё… Хайпанул он вначале, поставив ВСУ «старлинки», это принесло свой профит, сейчас это уже превратилось в рутину и не приносит ни имиджевых дивидендов, ни финансовых. Раз нет «выхлопа», зачем вкладываться дальше? Значит, счет надо отослать в Пентагон… Да и инвесторы спрашивают: почему все зарабатывают на кризисе [на территории б. УССР], а мы — нет?!» — отметил Сергей.

«Хорошо бы не переобулся через пару дней», — добавила Татьяна.

«Если это на самом деле так, сейчас должен появиться Зеленский, Кулеба или кто-то еще, который начнет завывать, что «их не так поняли» или вообще «это русские их подставили, взломали [аккаунт] Мельника и от его имени написали»!.. Прецедент очень громкий, [представители киевского режима] совсем берега потеряли в уверенности, что все им должны и будут утираться, когда на них плюют и посылают. Маск не утерся, может себе позволить. И дело даже не в деньгах, а в репутационных рисках для клики Зеленского», — предположила Svetlana Z.

«Маску плевать и на [Киев], и на Мельника. Жест был рассчитан на демократов. Выборы же… Если не будут оплачивать [интернет], [представители киевского режима] взвоют. Если оплатят, народ возмутится», — отреагировала Евгения У.

«Похоже, Маск сначала сделал, а потом начал исследовать весь вопрос… и понял, что есть правда. А теперь красиво слил [Киев]. Лучше поздно, чем никогда», — добавил Jig S.

«Мельник доплевался в колодец», — подытожила «Мама Римская».

«Пример того, как ставить их на место», — написал Толик.

«Мне кажется, он и ждал предлога им отказать, вот они и дали ему этот предлог», — добавила Lana.

«Вот так вот Мельник победил интернет», — с сарказмом пишет Гайка.

«Маск — это вам не ливерная колбаса Шольц!» — заметил Про.

«Вот и Илон Маск наконец-то понял, кому он помогал», — добавила Елена.

«Маску плевать, что думают и говорят [представители киевского режима]. У него как республиканца в планах обвинить демократов в ненужных тратах налогоплательщиков, если Пентагон возьмет расходы на себя», — написал один из участников обсуждения.

«Мельник, наверное, радуется! Сработал на Россию! Молодец!» — с юмором подытожил Melchess2.