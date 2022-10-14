Вашингтон, 14 октября 2022, 03:08 — REGNUM Американская компания SpaceX американского олигарха Илона Маска отказалась оплачивать услуги спутниковой связи Starlink на территории бывш. УССР, передает телеканал CNN.

Илон Маск
Илон Маск
Duncan.Hull

Сообщается, что компания уже уведомила о своем решении минобороны США. При этом телеканал отмечает, что на организацию спутниковой связи для киевского режима SpaceX потратила около $80 млн.

«Но эти благотворительные пожертвования могут прекратиться, поскольку SpaceX уведомила Пентагон, что может прекратить финансирование использования сети на [территории бывш. УССР], если только американские военные не станут выделять на эти цели десятки миллионов долларов ежемесячно», — отмечает CNN.

Теперь компания предлагает Пентагону самостоятельно оплачивать услуги связи. Общая сумма затрат, которая ожидается к концу 2022 года, составит около $120 млн. А стоимость услуг связи на ближайший год обойдется американскому министерству обороны в $400 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источник в российских спецслужбах заявил о тяжелых потерях среди киевских террористов из-за сбоев с системой Starlink. Причины перебоев в системе спутниковой связи до сих пор неизвестны.