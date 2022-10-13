Риски втягивания Соединенных Штатов Америки в конфликт на территории бывш. УССР высокие, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Риски сейчас высоки», — сказал он в интервью CNN, добавив, что сомнений в этом нет.

Заявление Кирби обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения заметили, что Штаты не просто втянуты в этот конфликт, а спровоцировали его. Иные добавили, что это заявление было сделано для американских граждан.

«Какие риски?! Мы давно уже с ними и [ведем военные действия] на [территории бывш. УССР]», — недоумевает Светлана К.

«Он себя успокаивает или отговаривает?» — с сарказмом поинтересовался albatros.

«Опять Запад породил монстра, которым не сможет управлять», — добавил Александр Л., очевидно, под монстром подразумевая киевский режим.

«Они давно втянуты», — добавил один из участников обсуждения.

«Да ладно! Шакалы трусливые! Только и могут нападать на тех, кто им по зубам дать не может!» — возмутился It’s _me.

«Они это говорят с самого начала. Греют общественность, которая им перестаёт верить», — отметил Андрей.

«Это на внутреннюю аудиторию говорится, чтоб не бухтели», — отреагировал «Воз ныне там».

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Так вас же никто не втягивает — сами лезете», — прокомментировала Елена Г.

«Так пускай не втягиваются — и не будет рисков», — пишет Andrew

«Я думаю, что они планомерно съезжают с темы поддержки [киевского режима]…» — предположил Николай.

«И что за такой высокий риск? НАТО не только втянуты, они полноценные участники конфликта, Столтенберг не даст соврать. Лицемеры…» — добавил Т. Ш.

«Америку просто смоет», — написала Татьяна, вероятно имея в виду последствия прямого участия США в конфликте.

«Они не то что втянуты, они, сволочи, [конфликт] и организовали!» — не выдержала Irina.

«Какие риски? Вы там, в этом конфликте, раньше всех оказались… Вы… и втягиваете в него всех, кого можете. Уроды, «Посейдон» уже заждался, когда наша доброта закончится!» — с возмущением подытожила Марина Г.

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Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя допустить победы Российской Федерации в конфликте на территории б. УССР, так как она станет поражением Североатлантического альянса.