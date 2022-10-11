11 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что победы Российской Федерации в конфликте на территории б. УССР допустить нельзя, она станет поражением НАТО.

Оксана Переможенко, , 20:22 — REGNUM Победы Российской Федерации в конфликте на территории б. УССР допустить нельзя, она станет поражением НАТО, заявил 11 октября генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг.

Под маской мира. (фрагмент)

Столтенберг «Победа России в конфликте [на территории бывш. УССР] станет поражением НАТО, этого нельзя допустить».

Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения напомнили, что ранее Столтенберг неоднократно подчеркивал, что НАТО не является стороной конфликта, а теперь получается, что он признал, что военный блок воюет с Россией руками Киева, а жителей б. УССР военный блок просто использует.

«Изначально было ясно, что это война НАТО против России. Руками [киевского режима]», — написала Анжелика.

«Поражение НАТО? Отлично, нам это подходит. Давим до конца!» — добавил Михаил.

«Наконец-то правду сказал, с кем мы ведем военные действия», — пишет Alexandra S.

«Перевожу на простой язык: «До последнего [жителя б. УССР]!» — комментирует Добрая Кобра.

«Победа России будет в любом случае», — пишет Mikhail.

«После этих слов НАТО всё ещё не является стороной конфликта?» — с сарказмом спросил Денис.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Наглосаксы проболтались», — смеется Алексей.

«А отступление стран, входящих в костяк НАТО, из Афганистана это так, пустячок, не обращаем внимания? А и вправду — поражение от бородачей в тапочках с калашами после 20 лет «демократизации» страны — не считается… Мы про это не будем вспоминать», — написал Алексей В.

«Значит, они не отрицают, что могут проиграть», — пишет Anna.

«Вы посмотрите, они даже уже не стесняются», — возмутился No comment.

«Маски сняты, господа… Как и раньше, РФ ведет военные действия с Западом, не прошло и 100 лет, эти опять полезли», — прокомментировал Артем.

«Столтенберг таблетку правды съел!» — иронизирует Вячеслав.

«[Жители б. УССР], очнитесь. Вас просто используют. Уже открыто заявляют ваши хозяева об этом», — отметил ILYA_VS.

«Не для того наши деды Гитлеру шею свернули в 1945-м, чтобы Россия-матушка потерпела поражение на [территории б. УССР]», — добавил Сергей Р.

«А кого НАТО победило? Каддафи? Сербию? Талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Сирию?.. Посмотрите на размер России! И это не «громкий шкаф» при падении! Это как бы конец всей планете. Не доводите до греха», — призвал Gizmo.

«Так, а в чем для него новость? Они всегда проигрывали, он необразованный?» — задался вопросом М. Е.

«Выложил все карты на стол! Сейчас ему за это по шапке прилетит!» — пошутил Вася.

«Мы ведем военные действия с НАТО. И обязательно победим», — подытожила Надежда С.