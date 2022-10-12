Сеть: «Пора отключать Starlink!» — в Одессе с билбордов убирают фото Маска
В Одессе с билбордов, на которых изображены помогающие киевскому режиму знаменитости, убирают фото американского миллиардера Илона Маска.
«Управление рекламы убирает фото Илона Маска с билбордов, которыми мы благодарили за поддержку [киевского режима]», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале городской администрации.
Читайте также: Сеть: «Илон, погоди маску снимать, рано!» — Маск назвал Крым российским
Произошедшее обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что этот поступок показывает, как представители киевского режима «умеют быть благодарными», — стоило только Маску высказать свою позицию по ситуации на территории б. УССР, как на него «посыпался» негатив.
«А на «Миротворец» его внесли? Сбили все старлинки?» — поинтересовалась Juliya.
«Как-то нетрадиционно. Надо было коктейль Молотова бросить», — иронизирует Артем.
«Такими темпами им скоро вообще все портреты, кроме Зелибобы и Бандеры, заклеивать нужно будет…» — пишет Odi finno-ugr.
«Сколько у них работы! Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», — иронизирует Валентина.
«Надо же, какие обидчивые и чувствительные», — смеется Ольга К.
«Маск переживёт. А [представители киевского режима]?» — поинтересовался Фома Фомич.
«Вот он теперь расстроится», — шутит HelenB243.
«Потому что [их] любовь строится только на подачке», — отметил O. L.
«От любви до ненависти один шаг. Особенно, когда любовь продажная», — прокомментировала Kat.
«Убогие и смешные. То с памятниками воюют, то с плакатами», — написала Taljka.
«Скоро Маск начнёт поддерживать СВО, потому как поймёт суть [киевского режима]», — добавил Danil K.
«Значит, маловато инфраструктурных объектов проредили, если есть время и средства заниматься такой фигней!» — смеется Woman.
«Пора отключать Starlink!» — призвал Ruslan.
«Благодарность на проводе…» — пишет Alex.
«Как тебе ТАКОЕ Илон Маск?!» — с сарказмом отреагировал Universal.
«Все желающие помочь [Киеву], мотайте на ус. Нельзя своё мнение, отличное от [их], даже шепотом произносить. Отклонения от линии партии Бандеры наказуемо обливанием потоком помоев», — прокомментировала Любовь.
«Когда первоочередная задача убрать Маска с билбордов, а не ремонт инфраструктуры и помощь пострадавшим, это кое-что говорит об отношении властей», — заметил Анатолий П.
«Срочно запретить называть его имя, сжечь все «теслы» и «старлинки», — с юмором подытожила Nevalyashka Yo.
Читайте также: «Совпадение, да?» — Сеть о проблемах спутниковой связи Starlink в зоне СВО