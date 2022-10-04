4 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили твит американского миллиардера Илона Маска, предложившего провести референдумы о воссоединении с Российской Федерацией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей под наблюдением Организации Объединенных Наций.

Оксана Переможенко, , 01:52 — REGNUM Американский миллиардер Илон Маск предложил еще раз провести референдумы о воссоединении с Российской Федерацией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей под наблюдением Организации Объединенных Наций. Соответствующее заявление он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Илон Маск thierry ehrmann

Маск указал на то, что вывод Крыма из состава Российской Федерации — это ошибка Хрущева, а полуостров официально является российской территорией, как это было с 1783 года.

Миллиардер также предложил провести «под наблюдением ООН» референдумы на освобожденных от оккупации киевского режима территориях (Запорожская и Херсонская области), а также в ДНР и ЛНР, отметив, что Российская Федерация «уйдёт, если на это будет воля народа».

Он также считает необходимым обеспечить водоснабжение Крымского полуострова, а территория бывш. УССР, по его мнению, должна «остаться нейтральной страной».

Заявление Маска обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, а что мешало ООН наблюдать за уже состоявшимися референдумами. Иные считают, что Маска побудили к публикации данного твита проблемы с европейским рынком и он нацелен на реализацию своих электромобилей на российском рынке.

«А что, иностранные наблюдатели, которые присутствовали на референдуме, не вызывают у Илона доверия?» — задалась вопросом Tatyana.

«Крым — это Россия. Независимо от того, что там Маск придумал», — отреагировал один из участников обсуждения.

«А кто не давал ООН наблюдать за референдумами? Или слабо было под обстрелами?» — задалась вопросом Natalia.

«Сейчас быстренько затюкают, заберёт слова обратно и станет на путь истинный», — комментирует Андрей.

«С Крымом согласна, а с Донбассом — не до конца историю прочитал Илон, тоже по ошибке попал за наши границы», — отметила Эрна.

«Нет, [нужны] выборы на всей территории бывшей УССР, кроме освобождённых РФ территорий, с одним вопросом: в каком государстве вы хотите жить, а там кто куда… Где все эти миротворцы были до 24.02?» — написал Dmitry.

«На «Миротворец» ватника», — иронизирует Михаил А.

«Максим Илонов почти расшифровался», — шутит Egor S.

«Маск что-то начал подозревать», — смеется Катя.

«Илья Масков ещё никогда не был так близок к провалу», — с юмором добавил Дед Петрович.

«Я объясню, чего он так заговорил. Электричество на Западе подорожало жуть. Зарядки общественные отключают. Кто его электромобили купит? На российский рынок нацелился», — отреагировала Natali.

Илон Маск и его «Тесламобиль» Trevor cokley

«Илон, ты погоди маску снимать, рано!» — смеется один из участников обсуждения.

«Ну тогда сначала провести референдумы, а хочет ли народ этих областей проводить ещё раз референдумы, теперь уже с наблюдателями из ООН. А что мешало ООН наблюдать на этих референдумах?..» — задалась вопросом Виктория Т.

«Его интересует падение прибыли. Ещё один «переговорщик» нашёлся», — комментирует «О».

«Сразу после того как прошли референдумы, Маск озадачился, как бы это повторно провести, а что мешало приехать и понаблюдать?! Или теперь Россия для каждого «желающего» должна повторно проводить референдумы?» — в недоумении Olga N.

«[Боится], что скоро его спутники связи начнут по непонятным причинам на куски разваливаться?» — с сарказмом спросил Edward G.

«Клоун. У него рынок в Европе грохнулся из-за его электромобилей, вот он и выкручивается», — подытожила Екатерина.