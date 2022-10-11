Киев, , 21:55 — REGNUM Памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину снесли в Киеве, сообщает 11 октября издание «Страна».

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По мнению издания, демонтирован памятник «символу русского мира».

«В Киеве демонтировали памятник символу «русского мира» Александру Пушкину в центре столицы. Демонтаж посвятили лейтенанту ВСУ Денису Антипову — известному общественному активисту, преподавателю корейского языка в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, который погиб в мае 2022 года», — сообщает «Страна».

Сообщение снабжено фотографией снесенного памятника, ранее стоявшего в Киеве перед зданием национального транспортного университета.

При этом инициаторы сноса отмечают, что в Киеве еще осталось восемь памятников и бюстов Пушкина.

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