Лидеры Сербии и Венгрии Александр Вучич и Виктор Орбан договорились о строительстве нефтепровода, по которому сербская сторона будет получать нефть из российского нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Указанный нефтепровод позволит Сербии получать более дешевое сырье. На текущий момент сербская сторона получает нефть из трубопровода, который проложен из Хорватии, однако в связи с санкциями Белграду в будущем рассчитывать на этот трубопровод не стоит.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения позитивно оценили данную новость. Некоторые также выразили мнение, что и на новый нефтепровод также могут наложить санкции. Иные добавили, что в случае постройки нефтепровода это ликвидирует возможность давить на Сербию посредством вопроса поставок нефти. Были и те, кто задался вопросом, почему Венгрия, по сути, идет против всего Евросоюза.

«А дадут ли его построить?» — задалась вопросом Vera.

«Если все пройдёт гладенько, это выбивает карту давления на Сербию по поводу нефти. Всё теперь зависит от Орбана и Венгрии», — считает М. В.

«У венгров и сербов есть все шансы выжить в грядущем бардаке в Европе», — пишет Алексей Л.

«Не удивлюсь, что это было условием для поставок дополнительных объёмов газа», — задумался Dmitry.

«Да понятно, Вучич только озвучил схему, предложенную Россией», — согласилась с ним Ленка.

«Многострадальные страны! Пора объединяться и помогать друг другу», — отреагировала Helena W.

«На этот нефтепровод тоже могут санкции наложить, думаю, это проблематично — всё время пытаться их обойти. Проще было бы игнорировать эти санкции и заниматься своими делами. Кто такие эти санкционеры, почему все должны играть по их правилам?» — не понимает Гайка.

Цитата из видео «Hungarian Prime Minister Viktor Orban Meets Serbian President Aleksandar Vucic In Belgrade» Александр Вучич и Виктор Орбан

«Одного не пойму. Может, кто в курсе, проясните — почему это вдруг Венгрия пошла против всего ЕС? Не любовью же к нам воспылала! Уже не хотят они стать противовесом Польше? Или в чём дело?» — задался вопросом Сергей.

«Венгрия не самоубийцы. Орбан радеет в первую очередь за свою страну, а не за псевдодемократию под управлением США», — ответила Сергею Медведица.

«Всё очень просто: Орбан понимает, что ЕС распадётся в скором будущем… Выживут сильнейшие экономики. Германия точно пролетит в этой борьбе, она продана американцам. А Орбан, как умный политик, будет строить свой сильный регион: Австро-Венгрию, как и было раньше», — ответила Сергею Irene Z.

«Орбан же честно признался: я за ЕС, но против интересов своей страны не пойду. А интересы Венгрии — жить в тепле, с водой/газом и в довольствии. Летом он сказал: что за идиот развязал войну в центре Европы, да ещё и с кем? С Россией?.. Ну и последнее, что было от него: Газпром и Росатом для него — порядочные и надёжные партнёры. Росатом строит, кстати, у них «Пакш» (речь, видимо, об АЭС «Пакш-2». — О. П.). А так он всей душой в ЕС», — ответила Сергею Марина.

«А Венгрия тоже за Россию стала, что ли?» — не понимает Эльмира Б.

«Венгрия — за себя, а быть за себя сегодня означает быть за Россию», — подытожил Михаил.