Москва, , 16:00 — REGNUM Венгрия договорилась с российским «Газпромом» о дополнительных поставках с 1 сентября 5,8 млн кубометров газа в сутки. Об этом заявил 31 августа глава венгерского МИД Петер Сийярто, его выступление транслировалось в социальных сетях.

«Газпром» Иван Шилов © ИА REGNUM

«С 1 сентября Газпром продолжит поставлять газ в Венгрию сверх установленных контрактов», — сказал Сийярто.

В августе страна получала дополнительно 2,6 млн кубометров газа в день. Согласно подписанному договору, с 1 сентября через Сербию будет поставляться дополнительно 5,8 млн кубометров газа, добавил он.

Обеспечить Венгрию энергией физически невозможно без российского газа, подчеркнул Сийярто.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года Венгрия подписала контракты с Газпромом на поставки 4,5 млрд кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. Из них 3,5 млрд кубометров газа в год пойдут через Сербию (из «Турецкого потока») и 1 млрд — через Австрию. Контрактный объём — примерно 12,3 млн кубометров газа в сутки.

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