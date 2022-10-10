«Зе доигрался!» — Сеть об ударах по инфраструктуре на территории б. УССР
Удары по критической инфраструктуре фиксируются на всей территории бывш. УССР. Об этом, как сообщают киевские средства массовой информации, заявил 10 октября Владимир Зеленский.
Вместе с тем СМИ сообщают о том, что сам Зеленский был в срочном порядке эвакуирован из Киева в западную часть бывш. УССР в один из секретных бункеров.
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Информацию об ударах по критической инфраструктуре на территории б. УССР обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения напомнили о том, что на территории бывш. УССР действует закон о декоммунизации и, по мнению участников обсуждения, декоммунизация должна коснуться и объектов инфраструктуры, построенных при СССР. Иные отметили, что киевскому режиму не стоило устраивать теракт на Крымском мосту.
«Всё, что построили при СССР, надо на [территории бывш. УССР] декоммунизировать», — написал Slava.
«Ну, а как он хотел? Просил — получи!» — пишет Светлана Сергеевна.
«Он хотел [превентивных] ударов? Допрыгался, клоун?» — отреагировала Светлана Б.
«Вот зачем трогали мост?..» — задалась вопросом Olga D.
«Крымский мост, похоже, стал краем. Кровавый клоун Зе доигрался», — отметила Дина.
«Не будите спящего медведя…» — призвала Elena M.
«А как вы хотели? А вчера так радовались! Вот теперь порадуйтесь!» — не без сарказма написала Anna I., напомнив о радости представителей киевского режима подрыву Крымского моста.
«Радость за мост была недолгой», — комментирует Anastasiya.
«Вопроса, а нас за что, еще не было?» — с сарказмом поинтересовался еще один участник обсуждения.
«Радовались взрыву в Крыму. Злорадствовали. Теперь радуйтесь «фейерверкам»…» — отреагировал Okkupant V Zakate.
«Ничего хорошего, но это закономерно», — отметил Dimasste.
«Ну, было же предупреждение полмесяца назад по Харьковской и Славянской ТЭЦ», — напомнил Джон К.
«[Эта инфраструктура]… целиком и полностью построенная Коммунистической партией и людьми, которые могли и хотели. По сути, чистой воды декоммунизация», — добавил Dim.
«Так [киевский режим] за 30 лет не сделал ничего, он жил на том, что осталось от СССР. Хотели декоммунизации — получайте», — ответил ему Константин.
«Вы ж… мечтали избавиться от всего советского. Скажите спасибо, вам помогли. Теперь всего советского стало меньше. Не вижу радости», — с сарказмом прокомментировал Angel.
«Он хотел сказать «инфраструктуру, созданную злыми коммунистами»?» — подытожил Voronus.