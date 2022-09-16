Самарканд, Узбекистан, 16 сентября 2022, 19:20 — REGNUM Российские военные пока «достаточно сдержанно» отвечают ВСУ в рамках спецоперации на территории б. УССР, сообщил 16 сентября журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ШОС.
Отметив, что такая сдержанность — «до поры, до времени», президент напомнил, что ВКС РФ совсем недавно «нанесли пару ударов чувствительных».
Напомним, по объектам инфраструктуры, критичным для бандеровской армии, в городе Кривом Роге (Днепропетровская область) ВКС РФ нанесли удары 14 и 16 сентября.
Читайте ранее в этом сюжете: ВКС РФ нанесли новый удар по важной для ВСУ инфраструктуре в Кривом Роге
Читайте развитие сюжета: Путин оценил перспективы «контрнаступления» ВСУ