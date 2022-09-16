Самарканд, Узбекистан, , 19:20 — REGNUM Российские военные пока «достаточно сдержанно» отвечают ВСУ в рамках спецоперации на территории б. УССР, сообщил 16 сентября журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ШОС.

Владимир Путин Kremlin.ru

Отметив, что такая сдержанность — «до поры, до времени», президент напомнил, что ВКС РФ совсем недавно «нанесли пару ударов чувствительных».

Владимир Путин «Но это, будем считать, что предупреждающие удары».

Напомним, по объектам инфраструктуры, критичным для бандеровской армии, в городе Кривом Роге (Днепропетровская область) ВКС РФ нанесли удары 14 и 16 сентября.

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