Известие о том, что американцы под прикрытием киевских нацистов опять убили 16 мирных жителей на Херсонщине, спровоцировало бурю негодования в социальных сетях.

Нацисты покидают сожженную деревню. 1942

«Фашисты как они есть», — отметила Галина К.

«Потомки Бандеры… Рекомендую всем перечитать книгу «Степан Бандера»… Как будто писали сегодня… Киевский режим — сегодня. В страшное время живем», — поделился Игорь.

«Превентивный по Зеленскому… чтоб на атомы расщепился», — призывает Алексей.

«Валентина Матвиенко, где вы? Вы так хотели вчера посидеть, пообщаться с киевской делегацией, посмотреть друг на друга, понять там что-то…» — иронизирует Виктор М.

Напомним, накануне, 6 октября, спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече спикеров парламентов G20 заявила о готовности парламентариев к переговорам с киевским режимом.

«Уже начали уничтожать российских граждан целыми сёлами. Где ответ? Или это план такой?» — спрашивает Сергей.

«Вы же говорили, что в Херсоне все спокойно!» — упрекнула власти Херсонской области Лариса.

«Господи, помоги этим людям! За что? Это просто мирные люди, которые хотят учить детей, сеять хлеб, лечить больных. Они просто ХОТЯТ ЖИТЬ. За что банда этого проклятого наркомана их убивает? Пусть он будет проклят! Он, его дети, внуки, все до 10-го колена!» — пожелала Ольга М.

«Мразь вырвалась из-под контроля хозяев. Захлебнутся скоро в крови людской, бумерангом обернётся это англосаксам», — считает Галина Демченко.

«Мне так хочется нажать красную кнопку и чтобы от амеров ничего не осталось! От этих ошибок природы идёт все зло!» — поделилась переживаниями Ирина.

«США — фашисткое государство-паразит… А паразитов надо травить..» — развивает тему Алексей Буряк.

«Почему при отступлении не производится эвакуация мирных жителей? Они же голосовали на референдуме, их надо защитить, пусть и путем эвакуации», — спрашивает Игорь Катренко.

Цитата из д/ф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР Жертвы нацистов

«Если уж оставляете территорию, то эвакуируйте жителей», — соглашается Юрий Чертов.

«Безнаказанность порождает беззаконие, 8 лет хохлы что хотели, то и делали на Донбассе безнаказанно. Они сражаются не за Киев, а за возможность жить безнаказанно по диким правилам», — рассуждает Артем.

«Я с Вами согласна на 110%! Но мирные люди не должны страдать. У меня сердце обливается кровью, как представлю, что сейчас делается на «отвоёванных» [киевскими нацистами] территориях, где люди проголосовали за Россию. Сколько там невинно убитых…» — поддерживает Ольга.

«Возмездие настигнет шароварных нацистов салорейха», — высказался Александр Файерман.

«Смерть бандеронацистским свинособакам!» — поддерживает Сергей.

«Моя бабушка — участник Великой Отечественной войны — ещё в 80-е годы, мы жили тогда в Казахстане, говорила про Америку: «Все беды на земле от них. Убрать их с лица земли — и везде будет мир на земле». Как же она была права», — поделилась Наталья Сорокина.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в Великой Александровке на глазах у односельчан киевские нацисты расстреляли 16 местных жителей, 7 октября в своем телеграм-каналае рассказал заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, киевские нацисты воспринимают жителей Херсонской области как биомусор, который надо уничтожать без разбора.

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