Джакарта, , 13:58 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече спикеров парламентов G20 заявила о готовности парламентариев к переговорам с киевским режимом.

Валентина Матвиенко Council.gov.ru

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«Давайте прямо сегодня, на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров, парламент России и парламент [Киева]. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договорённости», — сказала Матвиенко в ходе визита в Индонезию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о невозможности переговоров киевского режима с президентом России Владимиром Путиным.

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