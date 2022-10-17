В условиях конфликта на территории бывш. УССР киевский режим не может быть принят в Североатлантический альянс, заявил 6 октября французскому телеканалу BFM еврокомиссар по внутреннему рынку Европейского союза Тьерри Бретон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Политик напомнил о заявлении Владимира Зеленского о намерении киевского режима подать заявку на ускоренное принятие в Североатлантический альянс.

«Вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны. А [на территории бывш. УССР] идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся», — приводит слова политика ТАСС.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что НАТО продолжит использовать киевский режим против России и для этого альянсу не нужно принимать Киев в свой состав.

«В НАТО, судя по всему, осознали, что принятие в состав [военного блока] [киевского режима] повлечет серьезные последствия, но всё также не отказываются от идеи эксплуатации незалежной в своих военных целях…» — написала Рената М.

«[Жители б. УССР], когда до вас дойдёт, что они (Запад) вас используют?» — спросила Татьяна.

«Мы готовы только разрушить [территорию б. УССР], ой, простите, помочь [киевскому режиму] оружием…» — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«При условии военных действий [на территории бывш. УССР], вступление [киевского режима] в НАТО, будет равносильно вступлению всех стран НАТО в боевые действия. А теперь представьте, что такой вопрос будет рассматриваться в парламентах стран НАТО. Мало кто в такой ситуации согласится вступать в бессмысленную для него войну», — отметил Serge.

«А в Евросоюз может?» — смеется Вадим.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

«Значит, нужно отказаться от территорий, на которых идут боевые действия», — с сарказмом призвал «Ногайская Орда».

«Вот ведь незадача… А наркогенералиссимус [Зеленский] только вот «зуб дал», что с Путиным мириться не будет… Не помиришься, в НАТО не вступить, а помириться… так зуб уже дал… Вот если только «победить»?.. Так, может, тогда и вступать будет некому?» — добавил Н. О.

«Чего только они не говорят [Киеву] вместо: «Да никогда, глупые»… А зачем [киевский режим] брать в НАТО — они и так будут делать всё беспрекословно…» — прокомментировал L-Dmitri.

«Воюйте, воюйте, а мы в сторонке постоим…» — с сарказмом написал Сергей П., обращаясь как бы от лица НАТО.

«Учитывая, что риторика НАТО на брифинге была всё та же, что и всегда, следует думать, что и отношение к происходящему у альянса не изменится. [Киевский режим] и дальше будут настраивать против нас, подбрасывать оружие и делать всё, чтобы конфликт длился как можно дольше», — отметила Евдокия.

«И не только [киевский режим]. Не зря же американцы ошиваются и в Армении, и в Грузии, и в Казахстане. Выполняют свой план — межэтнические войны», — ответила Евдокии Yulia E.