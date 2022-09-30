Вашингтон, , 19:22 — REGNUM НАТО осуждает присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, однако альянс не является стороной конфликта, заявил 30 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Håkan Dahlström

При этом генсек уточнил, что присоединение новых территорий не поменяет решимость альянса поддерживать киевский режим.

Комментируя желание Киева ускорить своё юридическое вступление в НАТО, политик указал, что «каждая демократическая страна имеет право подавать заявку в НАТО, но решение будут принимать консенсусом все страны-члены альянса». При этом он добавил, что «сейчас мы не можем принять Киев в НАТО».

Напомним, с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о воссоединении с Россией.

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