Брюссель не против возвращения к дипломатическому урегулированию конфликта на территории бывш. УССР, вместе с тем Европейский союз усилит военную поддержку киевского режима. Соответствующее заявление 5 октября сделал представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Боррель пообещал, что не признает воссоединение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией, кроме того, Евросоюз хочет усилить поддержку киевского режима.

Дипломат также добавил, что 17 октября пройдет заседание Совета Европейского союза по международным делам, после чего ЕС намерен начать «учебную миссию для ВСУ».

«В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это разумным образом», — отметил он.

Заявление политика о готовности к дипломатическому решению конфликта обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что в Евросоюзе ничего не решают, — ЕС подчиняется Соединенным Штатам. Иные добавили, что Штаты будут воевать не только до последнего жителя б. УССР, но и до разрушения экономики Европейского союза (посредством антироссийских санкций), что, возможно, в Европе понимают.

«А как же победа на поле боя ?» — задалась вопросом Наталья.

«Начинают понимать, что все санкции против себя ввели…» — задумалась Ольга Т.

«Что ж ты, фраер, сдал назад?..» — с сарказмом отреагировал Денис.

«Нет уж, доктор сказал «в морг», значит в морг!» — пишет «АО».

«ЕС начал что-то подозревать? Бритиши не дадут договариваться всё равно. Им больше всех нужен развал ЕС», — отметил V. N.

«Не, так не пойдёт, до последнего европейца!» — шутит GTR.

«А «до последнего [жителя б. УССР]»?» — с сарказмом спросила Светлана к.

«Война не до последнего [жителя бывш. УССР], а до последнего европейского предприятия…» — подчеркнул «Н».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Американские шестёрки тут ничего не решают», — отреагировал Сергей В.

«Под «обстоятельствами» они подразумевают США?» — не понимает «Добрая Кобра».

«Как вдарят морозы, так европейцы будут за мирное урегулирование с передачей России Одессы и Харькова. И не спрашивая мнения [киевского режима]…» — смеется Вован.

«Если позволит хозяин», — подытожил Сергей.