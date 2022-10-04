Москва, , 13:48 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подписанный Владимиром Зеленским указ, который вводит в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождёмся будущего президента [киевского режима], который изменит свои позиции в интересах [киевского] народа», — сказал Песков.

При этом он пояснил, что спецоперация не может завершиться односторонне, без участия Киева.