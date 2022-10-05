Один из фигурантов дела о водной блокаде Крыма, бывший вице-премьер республики, а ныне глава Национальной ассоциации оборонной промышленности киевского режима Андрей Сенченко, который в эфире телеканала вражеской пропаганды хвастался многомиллиардным ущербом, нанесенным при его участии Крыму, может иметь бизнес-интересы в России. В Крыму до сих пор работает компания, принадлежащая Сенченко Дмитрию Андреевичу (совпадение?). Да не просто работает, но и до некоторых пор владело объектами культурного наследия, например охотничьим домиком князя Юсупова в Балаклаве. Также интересы в Крыму есть у семьи автора чудовищных фейков о Буче — Людмилы Денисовой, которая также была бизнес-партнёром Сенченко. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иероним Босх. Бесы (франмент)

Напомним, с 2014 года пришедший к власти в результате госпереворота киевский режим перекрыл Северо-Крымский канал, который обеспечивал почти 90% потребностей в пресной воде Крыма, вернувшегося по результатам референдума в состав России. Недостаток воды в первую очередь отразился на сельском хозяйстве, но уже в 2020 году регион оказался на грани гуманитарного кризиса из-за засушливого периода. Северо-Крымский канал удалось разблокировать только в 2022 году. Помимо этого, из-за действий незаконных вооруженных формирований, чья деятельность в России запрещена, в 2015 году началась энергоблокада, так как были повреждены энергоопоры и линии электропередачи в Херсонской области, что привело к обесточиванию полуострова. Около полугода жители жили в режиме экономии электроэнергии и при режиме ЧС. За счёт строительства энергомоста с Кубани через полгода удалось восстановить подачу ресурса. Фигурантами уголовных дел по блокадам Крыма на сегодня проходят 12 выходцев с территории б. УССР, в том числе бывший президент Пётр Порошенко. Кроме него в качестве ответчика по многомиллиардным искам (ущерб от блокады) назывался и бывший вице-премьер республики, а ныне глава Национальной ассоциации оборонной промышленности киевского режима Андрей Сенченко. Последний в конце сентября 2022 года в эфире киевского телеканала похвастался своим участием в блокаде как достижением. Более того, он заявил, что режим Зеленского должен сейчас «максимально использовать в том числе невоенные методы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Засланные казачки?

Андрей Виленович Сенченко уже упоминался в материалах ИА REGNUM в 2020 году как бывший совладелец строительной компании «Триора», что работала в Симферополе в 2004–2018 годах. И список его бизнес-партнёров также весьма интересен: Василий Сетков (данные схожи с данными экс-депутата от киевской «Батькивщины»), Сергей Велижанский (данные схожи с данными экс-депутата от «Батькивщины») и Людмила Денисова. Данные последней удивительным образом совпадают с данными бывшего министра экономики, министра финансов Крыма (1998–2000 годы), члена партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, экс-депутата и бывшего киевского министра труда и социальной политики (март 2010 г. — март 2018 г.). До мая 2022 года Денисова была уполномоченным Верховной рады по правам человека.

Именно авторству Денисовой принадлежат чудовищные вымыслы, и именно она является автором фейков о Буче. В Греции экс-омбудсмена назвали «архитектором чудовищной лжи». В том числе за систематическое вранье Денисова и лишилась своего поста.

Но сегодня речь не только об этом архитекторе лжи, но и о её бывшем бизнес-партнёре Сенченко. У последнего и уже упоминаемого выше Василия Сеткова также был ещё один общий бизнес — ООО «Санди», что работало с 1991 по 2018 год. У Сеткова и Велижинского (экс-совладелец «Триоры») в активе сегодня ещё как минимум пара действующих компаний в Крыму, например ООО «Проммеханизация» и ООО «Крымская промышленная компания». Директор последней с августа 2022 года — Олег Драненко, владеющий ООО «Современные инновационные технологии» (грузоперевозки) и имеющий статус ИП в сфере аренды грузового автомобильного транспорта с водителем.

Сетков также владеет ООО «Агентство бизнеса «Альянс». Велижанский имеет статус ИП в сфере недвижимости, а также оба ранее были владельцами компании «Дигаймер» — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Сейчас в ЕГРЮЛ владельцами числятся Анна Ганжа (относительно неё есть пометка о недостоверности сведений по результатам проверки ФНС) и Елена Титаренко (данные совпадают с данными старшей дочери Денисовой), основная доля — у самой компании. В 2015 году компания «Дигаймер» выступала ответчиком по иску прокурора города Евпатории. Истец оспаривал заключение договора 50-летней аренды участка для строительства яхт-клуба в промышленной зоне № 2, в районе водного спуска.

Компании «Севастопольмаринсервис» принадлежит ООО «Международная морская ассоциация «Мыс Горн». Второй совладелец — ООО «Золотой символ».

Вот, наконец, ниточки и привели нас к одному из самых интересных активов этой группы лиц — компании «Золотой символ», которая владела долей 98,88% в ООО «Дигаймер» с 2014 года по февраль 2020 года.

«Золотой символ» был учреждён в июне 1996 года. Директор — Андрей Фомин, он же руководит «Мысом Горн». Ранее среди владельцев «Золотого символа» отметились Сетков, Ганжа, Велижанский, «Севастопольмаринсервис», а также «Автотранспортная компания «Крым» Дмитрия Черняка (также имевшего связи с Сетковым и Велижанским).

С 21 июля 2022 года единственным владельцем компании «Золотой символ» является Дмитрий Андреевич Сенченко, чьи данные весьма напоминают данные сына вышеупомянутого сторонника Зеленского — Андрея Сенченко.

По данным базы «Контур. Фокус», ООО за 2021 год получен чистый убыток в размере 43,3 млн рублей, а собственный капитал имеет отрицательное значение (–7,6 млн рублей).

По итогам 2020 года чистая прибыль ООО была 21 млн рублей.

Yefim Petrenko.P (ПетровичКВ) Андрей Сенченко

«Золотой символ» и его активы

Данное ООО «Золотой символ» не просто одно из многих действующих юрлиц страны. В его руках ранее были сконцентрированы весьма примечательные активы Крыма. Так, у компании по искам представителей ГУП и властей Крыма были истребованы плавучие причалы, была установлена недействительность (ничтожность) договора аренды гидротехнических сооружений, на основании которого ООО «Золотой Символ» производил реконструкции арендованного имущества (административного и шкиперских зданий, причалов) и устанавливал плавучие причалы. Позднее у ООО также были истребованы четыре причала, административное здание, шкиперские помещения и помещение кухни на Назукина, 1А.

Помимо этого, в 2021 году по иску управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя у ООО был изъят охотничий дом князя Юсупова площадью 274 кв. м, расположенный на Таврической набережной, 34 в Севастополе.

Примечательно: в арбитраже Крыма в 2021 году Велижанский судился с ООО «Золотой символ», требуя взыскать стоимость доли в размере 32 454 000 рублей в связи с его выходом из состава участников. В июле 2022 года иск был удовлетворен, но ООО его обжалует. Заседание в апелляции назначено на 8 ноября 2022 года. Более того, на сегодня в стадии рассмотрения находится иск ООО к правительству Севастополя о взыскании 47 054 968,79 рубля неосновательного обогащения, в том числе 2 295 657,79 рубля стоимости улучшений причального фронта 4Б, 5Б, 6Б, 33 817 311 рублей рыночной стоимости нежилого здания шкиперских помещений и помещения кухни на Назукина, 1А и рыночной стоимости ещё одного здания — 10,942 млн рублей. Слушания приостановлены, по делу назначена экспертиза.

Это всё подтверждает действующий статус компании.

Что же мы видим в итоге? Компания, собственником которой может быть сын киевского чиновника, поддерживающего режим Зеленского и выступающего ответчиком по иску о взыскании ущерба от водной блокады Крыма, не только благоденствует в регионе, но ещё и требует с местных властей выплатить ей крупные суммы через суд. Помимо этого, в Крыму могут работать компании, связанные с семьей автора чудовищных фейков о российской армии, — киевского экс-омбудсмена Денисовой. Как же так? Куда смотрят компетентные органы?