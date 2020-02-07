7 февраля 2020 | Время чтения 9 мин

Анастасия Степанова, , 06:44 — REGNUM Почти незаметно для широкой общественности в Крыму происходит борьба местных ведомств по охране объектов культурного и археологического наследия с недобросовестными собственниками. В списке тех, кто был вынужден выйти на борьбу, оказался и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. ИА REGNUM проанализировало самые крупные споры за наследие, дошедшие до суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По действующему российскому законодательству у собственника объекта культурного наследия, который допускает бесхозяйственность, грозящую потерей наследия, его можно изъять. Подобный громкий спор несколько лет назад слушался, например, в Казани, где министерство культуры региона через суд изъяло у владельца два дома-памятника, доведённых до аварийного состояния. А в 2018 году в Нижнем Новгороде у собственника изъяли «Ярмарочную водозаборную станцию» начала ХХ века, которая к тому моменту уже была частично разрушена.

Крым и Севастополь не стали исключением. На сегодня в судах слушаются несколько громких дел, а по ряду уже вынесены решения.

Претензии к «Золотому символу» и домик князя Юсупова

В арбитраже Севастополя есть несколько судебных споров с ООО «Золотой символ». Один из последних подан в декабре 2019 года управлением охраны объектов культурного наследия города Севастополя (Севнаследие), его планируется рассмотреть 11 февраля 2020 года. Речь идёт об изъятии из собственности бесхозяйственно содержимого объекта культурного наследия регионального значения «Охотничий домик князя Юсупова», построенного в 1908—1912 годах по проекту архитектора Николая Краснова. В спор привлечены третьими лицами Минобороны РФ, управление Черноморского флота.

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По данным ЕГРЮЛ, ООО «Золотой символ» создано для деятельности, связанной с водным транспортом, торговлей, в том числе сигаретами и алкоголем, в июне 1996 года. Уставный капитал — более 50 млн рублей. В компании, зарегистрированной в Севастополе, около 26 сотрудников. Директор с января 2017 года — Андрей Фомин, который также является директором «дочки» «Золотого символа» — ООО «Международная морская ассоциация «Мыс Горн» (второй владелец — ООО «Севастопольмаринсервис», компания создана в 2000 году).

Владельцами «Золотого символа» являются Василий Сетков, Сергей Велижанский, Анна Ганжа и ООО «Автотранспортная компания «Крым» (владелец — Дмитрий Черняк, являющийся совладельцем «Крымской цементной компании»). Последнего владельца доли в «Золотом символе» через суд пытались исключить из состава, но в конце декабря 2019 года иск был отклонён.

Сетков и Велижанский также имеют несколько компания в Крыму и Севастополе, в том числе ООО «Крымская промышленная компания», доли в ООО «Севастопольмаринсервис». У Анны Ганжа также есть доля в последнем и ещё ряде компаний.

Интересный факт: в Симферополе с июня 2004 по ноябрь 2018 года работало строительное ООО «Триора». Его владельцами были Василий Сетков, Андрей Сенченко, Сергей Велижанский и Людмила Денисова. Данные последней полностью совпадают с данными бывшего министра экономики, министра финансов Крыма (посты занимала в 1998—2000 годы), члена партии объединение «Батькивщина» Юлии Тимошенко, экс-депутата и бывшего министра труда и социальной политики Украины. Министерский пост потеряла в марте 2010 года и с марта 2018 года Людмила Денисова занимает пост уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Возвращаясь к «Золотому символу». Иск управления не единственный в своём роде.

В конце декабря 2019 года и январе 2020 года сразу два иска к ООО подало ГУПС «Проект Развития Балаклавы». Один из них начнут слушать 11 февраля. В споре госпредприятие требует «взыскания неосновательного обогащения в размере 4 665 522,8 рубля в связи с использованием имущества». Третьим лицом в дело привлечено правительство Севастополя. Второй иск, который рассмотрят 2 марта, касается истребования «из чужого незаконного владения нежилого здания шкиперских помещений со встроенными помещениями пищеблока, расположенные по адресу: г. Севастополь, наб. Назукина, 1а».

К слову, в августе 2018 года департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя уже выиграл иск у ООО «Золотой символ» об истребовании трёх плавпричалов. Компания выступала арендатором набережных-причалов. Ей в 1998 году согласовали проект создания международной «Марины» (яхт-клуба) с инфраструктурой на базе причалов 126 (83А), 127 (83Б) в Балаклавской бухте Севастополя.

Музей-заповедник «Херсонес Таврический»

Древний город Херсонес является одним из крупных археологических памятников юга России. В июне 2013 года объект «Древний город Херсонес Таврический и его хора» были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но подобный статус и его не уберёг от проблем.

ФГБУ культуры «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» было вынуждено обратиться с иском к департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Речь идёт о взыскании ущерба за проведение несанкционированных земляных и строительных работ в пределах территории объекта культурного наследия федерального значения в размере 4 472 505,6 рубля. Пока не ясно, какой ущерб был причинён. Дело ещё не рассмотрено, слушания назначены на 17 февраля 2020 года.

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Незаконная реконструкция

В декабре 2019 года Севнаследие выиграло судебный спор у ООО «Вегес» «об устранении самовольной реконструкции кровли крыши здания на части объекта культурного наследия». Речь шла об административном здании на проспекте Нахимова, 15 1950 года постройки, которое является памятником истории и культуры народов РФ. Компании «Вегес» в здании принадлежит мансарда площадью 316,3 кв.м.

Истец в ходе заседания указывал на то, что компания завершила «работы по переустройству крыши на ОКН «Административное здание», расположенного по адресу: проспект Нахимова, 15 без получения задания на проведение указанных работ, без получения разрешения на проведение работ по сохранению», и тем самым изменила «внешний вид крыши, нарушив предмет охраны объекта культурного наследия».

Ответчик настаивал, что выполнял не реконструкцию, а капитальный ремонт крыши, так как кровля протекала. Суд доводы не принял в расчёт, иск удовлетворил, признав проведённые работы самовольной реконструкцией и обязав в течение 12 месяцев привести конфигурацию и габариты крыши в соответствие с паспортом объекта наследия.

На сегодня вердикт первой инстанции ответчик пытается обжаловать.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Вегес» учреждено в декабре 2001 года для управления имуществом. Директор с марта 2019 года — Ольга Шароглазова, владельцы — Нина Сизенко, Вячеслав Майстренко, Валерий Волков, Владимир Степаненко (владелец ООО «Интеррыбфлот-Крым») и ООО «Стройтехинвес».

Спор с кипрской компанией

В 2018 году совет министров Крыма окончательно выиграл затяжной спор с кипрской компанией «STARVISTA LIMITED». В деле речь шла о признании за республикой права на комплексный памятник истории и культуры местного значения «Новый Кучук-Кой», расположенный в пгт Парковое на Парковом шоссе. Объект состоит из столовой общей площадью 252,9 кв. м, административного корпуса площадью 254,1 кв. м и иного имущества, в составе которого в том числе домик садовника, дача Я. Е. Жуковского (административный корпус), многочисленные скульптуры, майоликовыео панно, садово-парковый комплекс, площадки для отдыха.

В том же деле за республикой были признаны права на земельный участок площадью 3,6466 га в пгт Симеиз, пгт Парковое (Ялта) и ряд иных зданий, построек по тому же адресу.

Известно, что строительством «Новый Кучук-Коя» в 1913 году занимался дальний родственник Врубеля — петербуржец Яков Жуковский, который «к обустройству дачи пригласил знаменитых художников и скульпторов «серебряного века». Окружает дачу старинный парк — памятник садово-паркового искусства.

Из материалов дела стало известно, что в 2004 году спорный объект Верховной Радой Крыма, не имевшей полномочий на это, был передан в пользование по договору аренды ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» и определен его способ приватизации — выкуп. В руки кипрской компании памятник попал в декабре 2008 года — он был куплен у ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент». Не помешало этому и то, что выбытие объекта было незаконно и с точки зрения украинского законодательства. Это было установлено документарно, а акты, на основании которых имущество выбыло, ещё тогда были отменены как не соответствующие законодательству, действовавшему на момент их принятия.

В декабре 2016 года постановлением Совета министров Крыма «комплексный памятник истории и культуры «Новый Кучук-Кой», Дачный домик Я.Е. Жуковского, Барельефы «Сон» и «Пробуждение» на южном фасаде дома садовника, парк, расположенные по адресу: Республика Крым, городской округ Ялта, пгт. Парковое, ул. Парковое шоссе, 14 А отнесены к объектам регионального культурного значения начала ХХ века». Комплексная проверка, которую в декабре провёл госкомитет по охране культурного наследия Крыма, установила, что компания с ограниченной ответственностью «STARVISTA LIMITED» «не выполнила условия охранного договора и положения плана ремонтно-реставрационных работ и благоустройства территории памятника», было допущено «ухудшение состояния объекта культурного наследия» — обваливаются детали скульптуры на мостике-беседке, происходит отслоение штукатурки и разрушение лестницы в западной части дачного дома Я.Е. Жуковского, а сама «территория объекта культурного наследия используется для складирования строительных материалов и инструментов».

Ещё через год началась битва за наследие, которую власти Крыма выиграли, но кипрский офшор попытался оспорить вердикт первой инстанции и споры продлились ещё год. Все последующие инстанции только утвердили первоначальное решение арбитража Крыма.