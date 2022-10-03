У военно-морских сил киевского режима появился новый противолодочный корвет класса Ada «Гетман Иван Мазепа», который был спущен на воду в Турции. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter представитель Киева Алексей Резников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Уточняется, что два года назад с турецкими государственными предприятиями был подписан меморандум о строительстве нескольких корветов для Киева. ВМС киевского режима получат корабли не раньше 2025–2030 года.

На церемонии, в ходе которой судно было спущено на воду, присутствовала Елена Зеленская.

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения обратили внимание на название корвета, отметив, что «как корабль назовешь, так он и поплывет». Иные задались вопросом, в каком море представители ВМС Киева собрались ходить на этом корабле.

«Кому интересно пришло в голову это название?» — не понимает Виктория Е.

«Уверен, он еще послужит на благо России, но под другим именем!» — добавил Евгений С.

«Как корабль назовешь, так он и поплывёт. Он изначально проклят, как и сам Мазепа православной церковью, — анафему до сих пор с него не сняли…» — пишет Артем К.

«А когда-то в Николаеве строили тяжелые авианесущие крейсеры…» — напомнил Александр В.

«Хорошая цель!» — с сарказмом отметила Елена П.

«За морскую границу Турции его не пустят. Стоит ему пересечь её, его потопят. Скорее всего, он останется в залоге у турков», — прокомментировал Роман М.

«Сделать подводную лодку, как говорится, — внести коррективы», — не без юмора написал один из участников обсуждения.

«В Севастополе причалит, будет охранять рубежи России, в хозяйстве пригодится», — иронизирует Александр Б.

«За [крейсер] «Москва» эта лохань не должна дойти до Одессы, или куда они ее на парковку определили…» — добавил qui vivra verra.

Цитата из видео «Корвет для военно-морских сил Украины «Гетман Иван Мазепа» спущен на воду в Турции» Спуск на воду корвета «Гетман Иван Мазепа»

«А где он ходить будет? [Жители б. УССР] новое море копать собрались?» — не понимает Иванов.

«У меня ещё предложение. Не топить, а забрать себе при переходе. В качестве компенсации за «Москву», — призвал Игорь Николаевич.

«Как вы лодку назовёте, так она и поплывет. Ждём сообщений о том, что легендарный корвет предал своего «царя» и смылся в Болгарию…» — иронизирует Tais.

«Может, туркам опять помидорную войну объявить?» — задумалась Оксана К.

«Будет на чём отрабатывать цели в ходе учений! Мишень есть!» — с сарказмом пишет Natalya S.

«Надеюсь, его плаванье скоро закончится и он составит компанию предыдущему гетману (флагману ВМС киевского режима «Гетману Сагайдачному» — О. П.)», — написала Елена Николаевна.

«Туркам лишь бы денег срубить…» — добавил Jojo Rabbit.

«А вообще, в истории много случаев, когда военный корабль со стапелей шел в плен и на абордаж сразу? Или это первый? После захвата проверьте, унитазы чтоб на месте были, а то у [представителей киевского режима] постоянно они куда-то пропадают, а потом они ищут виноватых…» — с юмором отметил Юстас.

«Это ж надо назвать именем предателя корабль. Этот Мазепа был проходимцем государственного масштаба, предал кого только можно, профессиональный предатель просто. Где они на нём плавать собираются? Или новое море себе выкопают? Так как с Азовским всё и так ясно. С Чёрным вопрос предрешён», — подытожил «Хома Сапиенс».