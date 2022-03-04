Николаев, Украина, , 04:02 — REGNUM Флагман ВМФ Украины фрегат «Гетман Сагайдачный» был подтоплен в порту города Николаева. Об этом 3 марта сообщил украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«Гетман Сагайдачный» в 2016 году Ministry of Defense of Ukraine

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Как уточнил Центр, подтопление судна было запланировано, в день начала российской спецоперации на Украине фрегат находился на ремонте, всё вооружение с него было демонтировано. Госконцерн «Укроборонпром» сообщил о заключении контракта на проведение комплекса ремонтно-модернизационных работ на судне в начале 2022 года.

Власти Украины рассчитывают в будущем поднять фрегат и восстановить. В настоящее время, судя по опубликованным Центром фотографиям, фрегат частично погружён в воду рядом с берегом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что фрегат «Гетман Сагайдачный» был признан фактически небоеспособным. За 30 лет службы судно не прошло ни одной комплексной программы модернизации, а его ремонт был точечным и осуществлялся несистемно.

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