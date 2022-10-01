Певица Алла Пугачёва выставила на продажу особняк в деревне Грязь Московской области, за который исполнительница хочет получить миллиард рублей.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

«Алла Пугачёва выставила на продажу свой легендарный замок в деревне Грязь — всего за миллиард рублей. Ради этого она и возвращалась в Россию. Плюс — забрать документы детей из школы», — сообщает телеграм-канал Mash.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что из особняка получился бы неплохой детский дом или же база отдыха для российских солдат.

«Домик надо национализировать в пользу дома отдыха для ВС РФ», — написала Tiffany D.

«Какая продажа? Отдать под приют детям-сиротам», — добавил Аlekss.

«Конфисковать под детский дом», — комментирует Andrey L.

«Я так и знала, что приезжала особняк продать… Жаль, что нельзя его национализировать. Получился бы неплохой детский дом для детей-сирот Донбасса», — отметила Svitlana.

«Так бесславно закончить свою карьеру. Они, конечно, и в Израиле буду жить припеваючи, но это будет уже не жизнь, а ее доживание. Если раньше Галкин жил со звездой, примадонной сцены, то теперь он будет жить просто с бабушкой», — отреагировала Helena.

«Нужно лишить российской пенсии и всех наград. Чтобы ничего не отчислялось из бюджета. Недвижимость национализировать и все вырученные средства на Донбасс. Люди без воды и хлеба сидят. А эти хриплые певицы себя элитой возомнили», — не выдержала Ирина.

«Чего людям не хватало?» — не понимает Tatiana B.

Цитата из видео «Замок Галкина и Пугачёвой в селе Грязь в Подмосковье» Особняк Аллы Пугачевой в деревне Грязь Московской области

«Лучше бы национализировали поместье и деньги пустили на помощь семьям погибших в СВО», — пишет Юлия.

«Жить-то и в Израиле хочется на широкую ногу. У Макса [Галкина] (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) гонорары уже не те, что здесь были», — прокомментировала Julia стоимость особняка.

«Так она же приехала наводить «порядок в наших головах»… Передумала, что ли?» — задумалась Светлана.

«Давайте вернем понятие «экспроприация» для имущества предателей Родины», — предложил один из участников обсуждения.

«Очень неожиданно про Аллу Борисовну так думать, но она предатель. Причем масштабный! С ее аудиторией, поклонниками и зрителями можно было бы поднять идеологический рейтинг и моральный настрой с лёгкостью!!! Она этого не сделала. Повернулась к своему народу задом. Правильно Жириновский говорил, что она и подобные ей — позор этой страны. Ну и нам позор. Замку было бы правильно придать иное значение. Пусть небольшое, но наказание, — для них же деньги очень важны! Пусть попробуют без них», — подытожила Екатерина Б.

Напомним, ранее стало известно, что Пугачева вместе с детьми покинула Россию.

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