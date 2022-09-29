29 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что певица Алла Пугачёва покинула Российскую Федерацию.

Мирослава Романенко, , 16:38 — REGNUM Певица Алла Пугачёва покинула Российскую Федерацию, вылетев вместе с детьми в Израиль из аэропорта «Внуково». Уточняется, что у артистки нет обратного билета и неизвестно, когда она вернётся в Россию.

Предатели Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения дали понять, что их эта новость вовсе не печалит, а некоторым даже неинтересна. Также иные отметили, что Пугачева предала Россию.

«Замечательная новость. Надеюсь, что писать о ней больше не будут», — отреагировал пользователь с никнеймом Я.

«Скатертью дорога!» — добавил Нuman.

«Продать ее имущество и на нужды фронта!» — пишет Matrik71 711.

«Недолго музыка играла, Алла Борисовна», — с сарказмом отреагировал Максим.

«Обратной дороги таким быть не должно», — прокомментировала Зара.

«Какая замечательная новость. Пусть такие «патриоты» валят!» — не выдержала Анжела М.

«Песня «Дорожная» группы «Ленинград», — смеется Ольга.

«Очищается страна… Самокатчики выехали, певички, блогеры… Интересно, под какими предлогами они будут возвращаться? Будут ли их встречать с цветами? Помидорами?» — задумался danil sh.

«Чтобы из инфополя не выпадать, через неделю опять будем обсуждать, что вернулась. Потом, через неделю, опять…» — добавил «Добрый Волшебник».

«Бабка хайп не словила своим инставызовом. Поняла, что ей тут никто не поможет. Пусть и не возвращается. Если ей под «железным куполом» Израиля кажется безопаснее, чем под ядерным щитом России, то это её проблемы», — отметил D.

Алла Пугачева Цитата из видео «Враг Народа! Час назад Алла Пугачева»

«Предательница! Со своим клоуном нахапали денег и предали Россию», — написала Ирина.

«Так она поняла, что никто ее тут не понял. Не смотря на ее большую популярность в прошлом, сейчас она для страны никто! Вот и свалила», — комментирует Диана В.

«Она со сценой 10 лет прощалась, уйти не могла, теперь из России будет 10 лет уезжать», — иронизирует Irina.

«Зачем следить за ее перемещениями? Слишком много чести», — отреагировал Anatoly.

«Заберите у нее звание, она не народная артистка, а предательница родины», — призвала Ольга Г.

«Зачем все про это пишут? Это важная новость? Страшнее всего для них — молчание! Просто забыть!» — подчеркнула Наталья.

«Неужели Новый год без нее будет? Дошло моё письмо Деду Морозу…» — не без сарказма добавила Ольга К.

«Когда не взяли в иноагенты», — шутит Eduard B.

«Пусть едет с концами, неблагодарная женщина, мягко говоря», — призвал один из участников обсуждения.

«Не выгорело у неё здесь нас уму-разуму поучать. Разборки получились не по её сценарию…» — подытожил Owl_Polar.

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