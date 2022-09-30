Бывший американский президент Дональд Трамп предложил свою кандидатуру в качестве посредника в «переговорах» между Российской Федерацией и киевским режимом. По словам Трампа, Москве и Киеву нужно заключить мирный договор, политик считает, что и Россия и киевский режим к этому стремятся. Бывший глава Белого дома также подчеркнул, что «на кон поставлен весь мир».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не понимают смысла в договоренностях с киевским режимом. Иные считают Трампа популистом, который желает заработать политические очки.

«Куда он лезет? Трамп — популист», — написал Alexey.

«Трамп себе рейтинг зарабатывает…» — добавила Наталья.

«Поздно пить «Боржоми», — прокомментировал Gustavo.

«Для России Трамп это тот же Байден, только рыжий… Всё это одно и то же — разные морды одного врага», — отметил Семёнов.

«Значит, мы идем верным путем, раз нас пытаются остановить», — задумался Денис С.

«Минск уже был. Ты забыл?» — отреагировал Валерий.

«В очередь за султаном Эрдоганом …» — с сарказмом пишет «Янычар».

«Все они хорошие до выборов», — добавил Koluzov.

White House Дональд Трамп

«Но поставки оружия в [бывш. УССР] почему-то поддерживает весь Конгресс США. И республиканцы в том числе», — отметила Dana.

«Я не думал, что Трамп наивный. Видимо, всё-таки популист. Понятно же, что точка возможности возврата к дипломатическим отношениям пройдена…» — отметил еще один участник обсуждения.

«Ага, сейчас Россия всё бросит и побежит договоры с [киевским режимом] заключать!» — отреагировал 27 050.

«Ему лучше поговорить с западными лидерами, которые разогревают конфликт, поставляя [Киеву] оружие. Мы всегда за мир, но людей в обиду не дадим!» — добавил «Фикус».

«Никаких мирных договоров до полной денацификации и демилитаризации. Перемирие уже было в 2015 году, они использовали его для подготовки к нападению», — напомнил Артем В.

«Трамп такой же американец, как и Джо, не нужно обольщаться», — призвал Юрий Михайлович С.

«Не верить! Не первый раз американцы обещают то, что даже и не собираются выполнять! Им лишь бы затормозить невыгодное развитие событий, чтоб придумать очередную подлость, и тут же «выходят» из любого договора, якобы нарушенного другой стороной! Уже отработанная тактика!» — прокомментировала Татьяна Х.

«Какие переговоры с террористами?» — спросила Наталия.

«А что в свою каденцию не завершил военные действия?» — поинтересовался Andrey.

«Да шли бы они все… Эрдоганы, Трампы… Переговоров им захотелось? Только полная демилитаризация и денацификация! А иначе это просто отсрочка войны в будущем!» — считает Татьяна.

«Хочет помирить для чего? Для накапливания военных ресурсов ВСУ для новой войны?» — подытожила Светлана.