30 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган просит российского лидера Владимира Путина дать еще один шанс переговорам с киевским режимом, а Анкара готова стать посредником.

Мирослава Романенко, , 00:31 — REGNUM Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган просит российского лидера Владимира Путина дать еще один шанс переговорам с киевским режимом, а Анкара готова стать посредником. Об этом сообщили 29 сентября в канцелярии турецкого президента по итогам телефонного разговора лидеров России и Турции.

Турция. Иван Шилов © ИА REGNUM

«Попросив президента России Путина дать переговорам ещё один шанс, президент Эрдоган сказал, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника», — говорится в сообщении.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что никаких переговоров с Киевом быть не может. Иные указали на то, что любые переговоры будут использованы киевским режимом для перевооружения.

«Шанс на капитуляцию разве что», — написал Anton.

«Миротворец… К выборам готовится, очки зарабатывает!» — отреагировала Diah174.

«Идите лесом со своими шансами!» — не выдержал один из участников обсуждения.

«Они просто пытаются выиграть время для подготовки новых наступлений», — отметил еще один участник обсуждения.

«Никаких переговоров с фашистами. 8 лет переговаривались с мразями, [а они] время тянули и вооружались», — прокомментировала Людмила К.

«А с кем говорить?» — недоумевает Русик И.

«Можно предложить полную безоговорочную капитуляцию. Вполне разумно», — пишет Никита С.

«Зачем Эрдоган всё время лезет туда, куда не следует?!..» — не выдержала Татьяна Г.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не надо давать им послабления, хватит Минских соглашений», — добавил один из участников обсуждения.

«Рулит всем Запад, какой шанс [киевскому режиму]? Ещё несколько лет подождать, пока в США нужное количество «Хаймарсов» и прочего произведут и [Киеву] поставят?» — не понимает ifoo.

«Не позволит НАТО и Америка Зеленскому переговоры. Могут только время потянуть, им не нужен мир…» — добавил Ержан Д.

«С зерном уже разрулил султан, вышло не очень…» — отметил Дмитрий Х.

«Зачем нам давать им шанс и для чего? Чтобы они нас потом больнее могли ударить?» — не понимает Николай.

«Переговоры ни к чему не приведут. [Киевский режим] будет тянуть время… чтобы укрепить свои позиции, и будет ждать получения от Америки оружия и боеприпасов…» — добавил Сергей.

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«О чём можно с [киевским режимом] вести переговоры? Переговоры надо вести с Америкой!» — подытожил Константин.