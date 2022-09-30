«Всех барыг — под суд» — Сети о росте цен на армейскую экипировку
В соцсетях обсуждают информацию о росте цен на армейскую экипировку на фоне частичной мобилизации.
Пользователи крайне возмущены тем, что продавцы некоторых онлайн- и обычных магазинов в погоне за прибылью наживаются на мобилизованых. При этом они, конечно же, «действуют по законам рынка», однако совесть нужно иметь, пишут в комментариях.
«Это преступление!» — оценил действия некоторых коммерсантов подписчик новостного телеграм-канала с ником Т. G.
«Куда смотрит ФАС?!» — возмущена Вера О.
«Реально, из-за такого поведения предпринимателей у нас проблемы в стране. Все жадные!!! Никто не заинтересован в обществе! Все под себя тянут всё… Даже сейчас… Ужас. Вводите штрафы на такой беспредел!» — рассуждает ещё один пользователь.
«Всех таких барыг — под суд!» — комментирует Оксана.
«Надо проверку туда, на каком основании подняли цену», — отметила Яна.
«Добро пожаловать в капиталистическую реальность», — пишет Дмитрий З.
«Таких надо сажать, пусть прокуратура проводит проверку!!!» — призывает Викторович.
«Ну так цепочку же можно проверить, кому эти купи-продай принадлежат и так далее», — считает Olik.
«Ну и как это называется?!» — возмущён Андрей П.
«Ввести уголовную ответственность за такое, вот и проблема решится», — подчеркнул В.
«Налоговую на таких и закрыть!» — призывает Елена.
«Ни на йоту не удивился. Торгаши такие торгаши», — отметил Радмир.
«Очень стыдно за таких соотечественников…» — пишет Евгений К.
«Как сделать так, чтобы эти барыги ушли на дно и больше никогда с него не всплыли? Это же внутренние враги», — спрашивает Alex G.
«Это гримасы капитализма», — сделал вывод Вадим М.
«ФАС на них и Роспотребнадзор. Желательно, чтобы запрос на проверку написал какой-нибудь депутат, так быстрее рассмотрят», — подытожила обсуждение Елена.
Как сообщало ИА REGNUM, на рост цен на армейскую экипировку на фоне мобилизации в России уже обратили внимание депутаты Госдумы.
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