В соцсетях обсуждают информацию о росте цен на армейскую экипировку на фоне частичной мобилизации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В руках у спекулянта

Пользователи крайне возмущены тем, что продавцы некоторых онлайн- и обычных магазинов в погоне за прибылью наживаются на мобилизованых. При этом они, конечно же, «действуют по законам рынка», однако совесть нужно иметь, пишут в комментариях.

«Это преступление!» — оценил действия некоторых коммерсантов подписчик новостного телеграм-канала с ником Т. G.

«Куда смотрит ФАС?!» — возмущена Вера О.

«Реально, из-за такого поведения предпринимателей у нас проблемы в стране. Все жадные!!! Никто не заинтересован в обществе! Все под себя тянут всё… Даже сейчас… Ужас. Вводите штрафы на такой беспредел!» — рассуждает ещё один пользователь.

«Всех таких барыг — под суд!» — комментирует Оксана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воры

«Надо проверку туда, на каком основании подняли цену», — отметила Яна.

«Добро пожаловать в капиталистическую реальность», — пишет Дмитрий З.

«Таких надо сажать, пусть прокуратура проводит проверку!!!» — призывает Викторович.

«Ну так цепочку же можно проверить, кому эти купи-продай принадлежат и так далее», — считает Olik.

«Ну и как это называется?!» — возмущён Андрей П.

«Ввести уголовную ответственность за такое, вот и проблема решится», — подчеркнул В.

«Налоговую на таких и закрыть!» — призывает Елена.

«Ни на йоту не удивился. Торгаши такие торгаши», — отметил Радмир.

«Очень стыдно за таких соотечественников…» — пишет Евгений К.

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«Как сделать так, чтобы эти барыги ушли на дно и больше никогда с него не всплыли? Это же внутренние враги», — спрашивает Alex G.

«Это гримасы капитализма», — сделал вывод Вадим М.

«ФАС на них и Роспотребнадзор. Желательно, чтобы запрос на проверку написал какой-нибудь депутат, так быстрее рассмотрят», — подытожила обсуждение Елена.

Как сообщало ИА REGNUM, на рост цен на армейскую экипировку на фоне мобилизации в России уже обратили внимание депутаты Госдумы.

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