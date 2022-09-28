Москва, , 11:28 — REGNUM В Госдуме возмущены ростом цен на армейскую экипировку на фоне мобилизации в России, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Ярослав Нилов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«В сети растёт количество жалоб на ценники в таких магазинах. Упоминается «Военторг», но, уверен, остальные торговые точки вряд ли останутся в стороне от лежащей под ногами прибыли», — отметил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

«Да, это не подведомственные торговые предприятия. АО. Коммерческие структуры, действующие по законам рынка. Но напрасно они зарекаются от тяжелого дыхания законов военного времени», — указал он.

Парламентарий направил обращение в ФАС с просьбой разобраться с ростом цен на необходимый набор для мобилизованных.

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