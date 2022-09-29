Известие о том, что шведская береговая охрана обнаружила четвертую утечку на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также то, что речь идет о подрыве-теракте, спровоцировало широкий общественный резонанс. Люди считают, что международный терроризм должен быть наказан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шапка горит

«В повреждении газопроводов были заинтересованны многие! Но первый раз в истории перешли от слов к делу! Такого ещё не было: всё-таки придерживались определенных правил! В общем, действительно наступила новая эпоха в отношениях между государствами! А в то, что будет справедливое расследование (тем более американцами), — по-моему, не верит никто в мире!» — считает Александр.

«Сейчас идёт «торговля» за вступление Германии в конфликт. США всеми способами толкают, отсекают Германию от дешёвой энергетики, сжигая последние «мосты», скатывая лидера Европы в рецессию. У Германии будет оставаться лишь один выход — отвоевывать ресурсы на территории ЛНР и ДНР либо наблюдать за митингами у себя и релокацию промышленных гигантов в другие страны», — поделилась Светлана.

«Однажды немцы уже мёрзли из-за русских под Сталинградом, но в 2022 году всех перехитрили и решили мёрзнуть дома: зачем лишний раз куда-то мотаться?» — иронизирует Егор.

«Польше это тоже выгодно, они на днях открыли напрямую газопровод из Норвегии, и они тоже принимали участие в учениях НАТО в тех районах. У Польши появилась возможность опустить Германию, которой придется просить ее о поставках газа», — считает Ирина.

«Поводом для ввода польских, немецких и французских войск будет «ядерная атака» со стороны нас, если мы поведемся на это либо же сделают это за нас и виновником выставят нас. Далее якобы имеющаяся у Киева бомба с помощью беспилотника подводного взорвет базу в Севастополе, после чего и будет ввод войск европейской группировки. А США как обычно в сторонке постоят. Выходом из ситуации вижу лишь массированную ракетно-бомбовую атаку всей энергоинфраструктуры, топливной, диверсионные атаки на транспортную инфраструктуру, все мосты через Днестр и Днепр должны быть уничтожены!» — поделился мнением С.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

«Международный терроризм. Нанесение преднамеренного ущерба России и не только! США никто и ничто не остановит. Они настолько верят в свою могущественность и безнаказанность, что и это сойдёт им с рук…» — считает Ольга Макарова.

«То-то я удивлялся, как это американцы три нитки взорвали, а четвертую оставили. Ан нет, все четыре всё-таки уничтожили. Что лишний раз подтверждает, что работали не доморощенные «экстремисты», а американские спецслужбы», — считает Сергей Смирнов.

«Только больные на всю голову или совсем чокнутые могут говорить, что Россия сама устроила эти диверсии. Тот, кто спланировал и совершил это, должен понимать, что принцип «палка о двух концах» никто не отменял», — привел довод Аслан Мухамедов.

«Америкосы настолько охренели, ведут себя так, как будто завтра не наступит. Либо «дед Бидон» собирается за собой в могилу утащить весь мир», — считает Юрий.

«США — мировой террорист. Пора бы спросить с них», — считает Сергей Зап.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября о том, что утечка газа из газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных саботажем, заявила глава МИД Швеции Анн Линде.

Диверсии, по некоторым данным, совершены с помощью дистанционных взрывных устройств. По оценке экс-президента США Дональда Трампа, этом может привести к эскалации или даже войне. Сегодня, 29 сентября, стало известно, что береговая охрана Швеции обнаружила четвёртую утечку газа из «Северных потоков».

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