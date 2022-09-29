Стокгольм, 29 сентября, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Четвертую утечку обнаружила шведская береговая охрана на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает газета Svenska Dagbladet.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Выход газа на поверхность из разрушенного газопровода «Северный поток»

«Две из четырех утечек находятся в шведской экономической зоне», — отмечает издание.

При этом газета называет произошедшее на трубопроводах «диверсией». Отмечается, что власти Швеции уже ведут расследование причин образования утечек на газопроводах. Одной из рабочих версий является диверсия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в США призвало к объективному и тщательному расследованию «беспрецедентной атаки» на трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Дипломаты напомнили, что незадолго до происшествия в районе, где произошли утечки, наблюдалась повышенная активность американских военно-морских сил и полеты беспилотников.