Одновременный вывод из строя двух газопроводов — «Северный поток» и «Северный поток — 2» — грозит Европе тяжёлыми последствиями этой зимой. Об этом пишут итальянские политики и обозреватели, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

По их мнению, главным интересантом произошедшего является лишь одна страна в мире. Так, депутат национального парламента Италии Рафаэль Радуцци напомнил слова президента США Джо Байдена, сказанные им незадолго до начала специальной военной операции России.

«Он чётко и недвусмысленно сказал, что если Россия вторгнется на [территорию б. УССР], то «Северного потока» не будет, хотя это и немецкий проект. Очевидно, что сейчас недостаточно данных, чтобы назвать ответственного. Ясно только то, что это ещё один шаг к тотальной войне, из-за которой мы рискуем замёрзнуть этой зимой», — отметил он.

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«Люди, которые саботировали газопровод «Северный поток», хотят тотальной войны с Россией. С другой стороны, Байден уже говорил 5 февраля, то есть за 19 дней до начала конфликта, что США смогут сделать трубопроводы «Северный поток 1 и 2» непригодными для использования, хочет Германия того или нет. Мы являемся колонией. Процесс реколонизации Европы продолжается», — добавил политический аналитик Паоло Боргоньоне.

По его мнению, несмотря ни на что, единодушие европейских правящих классов и агентов влияния сохраняется, что сводит на нет попытки изменить ситуацию. Он заметил также, что этой зимой европейцы поймут, почему великие цивилизации прошлого развивались вокруг Средиземного моря, а не в центральной или северной части Европы.

«Кто устроил саботаж газопровода «Северный поток»? В феврале Джо Байден заявил, что США перекроют новый газопровод. Байден: «Если Россия вторгнется, то не будет «Северного потока — 2». Мы положим этому конец». Репортер: «Как именно это произойдёт? Проект находится под контролем Германии». Байден: «У нас получится. Я обещаю вам», — процитировал слова американского президента политик Массимо Ладзари.

Gage Skidmore Джо Байден

«НАТО взорвало газопровод «Северный поток — 2», чтобы не допустить восстановления поставок дешёвого газа из России, тем самым обрекая всю промышленность Германии на потенциально смертельную нехватку энергии. Если они закроются, то рухнет вся Европа, но это не будет «сладкая смерть»! США и Великобритания не намерены отступать, им нужна разрушительная война против России и Китая», — вставил общественник Массимо Лоди Ридзини.

Парламентарий Пино Кабрас считает вывод из строя газопроводов намеренным актом, целью которого является «необратимая диссоциация Евросоюза от остальной Евразии».

«Иными словами, это эпохальный геополитический разрыв, который чётко разделяет целое поле международных отношений и ведёт к подчинению континентальной Европы, которая постепенно будет становиться всё более зависимой от англосаксонского лагеря», — пишет политик.

Организаторы саботажа, по его мнению, работают над разжиганием гораздо большей войны, чем идущий на территории б. УССР конфликт.

«Если «Северный поток» действительно был саботирован, то вопрос, который европейские политики и граждане должны задать себе, довольно прост — кому это было выгодно? Мне кажется, что всю ответственность возложат на русских. Между тем ситуация становится всё более тревожной, я не думаю, что итальянские политики это понимают», — заключил парламентарий Алессандро Ди Баттиста.

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