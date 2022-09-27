Копенгаген, , 22:43 — REGNUM Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что утечки и повреждения на газопроводах «Северный поток» расцениваются как результат умышленных преднамеренных действий, сообщает 27 сентября агентство Reuters.

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Отмечено, что эти инциденты не могут быть результатом какой-либо случайности.

«Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила во вторник, что утечки, произошедшие в газопроводах «Северный поток», явно вызваны преднамеренными действиями и не могли быть результатом случайности», — указано в сообщении.

При этом Фредериксен заявила, что не видит прямой военной угрозы стране в этом чрезвычайном происшествии.

По словам министра энергетики страны Дана Йергенсена, утечки на «Северном потоке» вызваны «взрывами», которые не произошли случайно.

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