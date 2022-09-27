В Европейском союзе допустили введение санкций против европейцев, бывших наблюдателями на референдумах о воссоединении с Россией, которые проходят в Донбассе, а также на освобожденных от нацистов территориях б. УССР (Херсонская и Запорожская области). Соответствующее заявление 27 сентября сделал представитель внешнеполитического ведомства Европейского союза Петер Стано.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Конечно, есть такая возможность, если страны — члены ЕС будут полагать, что эти люди вовлечены [в организацию проведения референдумов]», — приводит его слова ТАСС.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом указали на то, что это и есть «европейская демократия».

«Святая дерьмократия, свобода слова и выражения мысли», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Как капризные девочки, закрывают уши и глаза и визжат, чтоб не видеть и не слышать то, что им не нравится», — добавил Anatoly.

«Очень демократично закрывать рты неугодным. А наши либералы ещё за эту помойку топят. Тьфу…» — написал Ilya B.

«Фашисты они. И давно», — не выдержала Ольга Т.

«Они давно уже такие. Кто не с нами, того забаним. Их кредо», — отметил Alexey.

Джозеф Бартоломью Кидд. Шабаш ведьм. 1911

«Против здравого смысла уже были санкции?» — прокомментировала Елена.

«Пыточные камеры не начали строить ещё? А что так? Начинайте», — с сарказмом добавила Olga.

«О! Это они от [киевского режима] научились, который вводил санкции против своих граждан», — добавил Dmitry P.

«Вот это постмодернистская Европа! Дошли до беспредела», — комментирует Olga.

«У меня одного рвотные позывы от слова «демократия»?» — задался вопросом Tark Ark.

«Это не санкции, а репрессии. Надо называть вещи своими именами», — подчеркнула Irina S.

«Не поняла… А в чем тут нарушение? То, что были в другой стране на выборах и посмотрели процесс?» — в недоумении «Есть тут кто?».

«Вы не понимаете. У них демократия — кого надо демократия, а то ишь придумали, что демократия — это всех демократия», — иронизирует Андрей Т.

«А ЕС никто и не спрашивает…» — отреагировал N. А.

«Реально, вот тебе и свобода по-европейски, то есть они даже не хотят допускать того, что люди реально хотят присоединить свой регион к России, это будет очередным доказательством того, что [б. УССР] лжет», — отметил «Фикус».

«Демократию как слово скоро будут считать матом», — написал Al GL.

«А если бы не пригласили наблюдателей, то было бы: «ЕС считает нарушением проведение референдумов без наблюдателей». Баба Яга всегда против», — подытожила KateSh.