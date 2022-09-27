Москва, , 15:53 — REGNUM Введение в Евросоюзе санкций против европейцев, наблюдавших за референдумами в Донбассе и регионах б. УССР, станет проявлением настоящего фашизма. Об этом заявил 27 сентября международный наблюдатель из Болгарии Младен Иванов.

Референдум Александр Полегенько © ИА REGNUM

Официальный представитель вненеполитической службы Евросоюза Петер Стано ранее заявил, что наблюдение за референдумами по воссоединению с Россией — это нарушение. За него могут полагаться санкции.

«Это будет чистый фашизм, если это произойдёт. Здесь соблюдаются все возможные правила, люди приходят на выборы, как на праздник, так что это воля народа», — сказал Иванов РИА Новости.

По его словам, власти ЕС заявляют о своей демократичности и желании служить всем примером. Но введение санкций будет полностью этому противоречить и означать, что ЕС «превращается в фашистскую организацию».

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР и ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях пятый день идёт голосование о воссоединении с Россией.

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